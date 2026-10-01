Bakanlık kuralları açıkladı: Marketlerde “doğal” etiketi dönemi değişti

HER ÜRÜNÜN ÜZERİNE “DOĞAL” YAZILAMIYOR

Bir gıdanın “doğal” olarak tanımlanabilmesi için tek bileşenden oluşması gerekiyor. Üründe katkı maddesi, aroma veya ilave bir bileşen bulunması durumunda bu ifade doğrudan kullanılamıyor.

Bakanlık, ürünün yalnızca fiziksel, enzimatik veya mikrobiyolojik işlemlerden geçmiş olabileceğini belirtiyor. Ürünün doğal yapısında önemli bir değişikliğe yol açan işlemler ise “doğal” tanımının kullanılmasına engel olabiliyor.