Balık av sezonu ne zaman açılacak? Geri sayım başladı! Balık av yasağı ne zaman bitecek?

Balık sezonu ya da resmi adıyla balık av sezonu ne zaman açılacak? Balık av yasağının üzerinden geçen yaklaşık 5 aylık süreyle birlikte balık tutkunları merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, balık av yasağı ne zaman kalkacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte av yasağı ile iligli merak edilip araştırılan detaylar...