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        Haberler Bilgi Balık av sezonu ne zaman açılacak? Geri sayım başladı! Balık av yasağı ne zaman bitecek?

        Balık av sezonu ne zaman açılacak? Geri sayım başladı! Balık av yasağı ne zaman bitecek?

        Nisan ayının ortasında gelen balık av yasağının üzerinden yaklaşık 5 ayın ardından balık tutkunları merak içerisinde "Balık av sezonu ne zaman açılacak?" ve "Balık av yasağı ne zaman bitecek?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Hemen belirtelim ki beklenen geri sayımda sona yaklaşıldı. Peki, balık av yasağı ne zaman bitecek? Balık av sezonu ne zaman açılacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte balık av sezonu ile ilgili tüm merak edilip araştırılanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Balık sezonu ya da resmi adıyla balık av sezonu ne zaman açılacak? Balık av yasağının üzerinden geçen yaklaşık 5 aylık süreyle birlikte balık tutkunları merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, balık av yasağı ne zaman kalkacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte av yasağı ile iligli merak edilip araştırılan detaylar...

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        BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

        Balık av yasağı Türkiye'de 15 Nisan'da başlıyor. 15 Nisan’da başlayan yasak, denizdeki tüm balıkçılığı tamamen durduran bir yasak değildir. 2026’daki kurallara göre esas olarak gırgır ve trol ağlarıyla ticari su ürünleri avcılığını kapsıyor.

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        BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

        Türkiye’de denizlerde uygulanan genel balık av yasağı 31 Ağustos 2026’da sona eriyor. Balıkçılar, 1 Eylül 2026 itibarıyla yeni av sezonuyla birlikte denizlere yeniden açılabilecek. Ancak Akdeniz’de gırgır ve trol avcılığına ilişkin bazı kısıtlamalar 15 Eylül’e kadar devam edecek.

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        #balık av sezonu
        #balık sezonu
        #balıkçılık
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