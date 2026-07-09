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        Haberler Bilgi Gündem BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU! 2026 Temmuz zammı ile güncel bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? MSB açıkladı...

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU! 2026 Temmuz zammı ile güncel bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? MSB açıkladı...

        Bedelli askerlik ücretinde temmuz dönemiyle birlikte uygulanacak yeni tutar, askerlik görevini bu kapsamda yerine getirmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Memur maaş katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik bedeli, temmuz zammının ardından yeniden belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte yeni ücret ve başvuru sürecine ilişkin detaylar da merak konusu oldu. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, yeni tutar kaç TL olarak açıklandı? İşte bedelli askerlik ücretine dair son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:35 Güncelleme:
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        Bedelli askerlik ücretine ilişkin temmuz güncellemesi, askerlik hizmetini bu yöntemle yerine getirmeyi planlayan adayların gündeminde öne çıktı. Memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak yeniden hesaplanan tutar, Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasıyla netlik kazandı. Yeni dönem ücreti ve başvuru takvimiyle ilgili detaylar araştırılırken, “2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?” sorusu da en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. İşte bedelli askerlik bedeline ve başvuru sürecine dair güncel bilgiler...

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        17 Nisan tarihli düzenlemeyle 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12’nci maddesinde yapılan değişiklik sonrası bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 liraya çıkarılmıştı.

        Memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52’lik artışın ardından bedelli askerlik bedeli yeniden güncellenerek 472 bin 653 TL’ye yükseldi.

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        MSB GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNİ AÇIKLADI!

        Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik ücretine ilişkin son durum da paylaşıldı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeniden hesaplanan tutarla ilgili yapılan bilgilendirmede, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine dikkat çekildi.

        Buna göre, 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Bakanlık, bedelli askerlik başvuru işlemlerinin ise 7 Temmuz itibarıyla başladığını açıkladı.

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        6 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

        TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranı da netleşti. Açıklanan verilere göre, temmuz dönemiyle birlikte uygulanacak artış oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

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