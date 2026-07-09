BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU! 2026 Temmuz zammı ile güncel bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? MSB açıkladı...

MSB GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNİ AÇIKLADI!

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik ücretine ilişkin son durum da paylaşıldı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeniden hesaplanan tutarla ilgili yapılan bilgilendirmede, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine dikkat çekildi.

Buna göre, 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Bakanlık, bedelli askerlik başvuru işlemlerinin ise 7 Temmuz itibarıyla başladığını açıkladı.