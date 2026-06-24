Benzin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt ürünlerinde yaşanan son değişiklikler sürücüler tarafından yakından izleniyor. Araç sahipleri, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorine zam ya da indirim var mı?" sorularına yanıt ararken güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu oluyor. İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum ile güncel pompa satış rakamları...