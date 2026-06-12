Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arzı için SPK onayı geldi. Enerji ekipmanları ve transformatör üretimi alanında faaliyet gösteren şirket, Borsa İstanbul'da işlem görmek için yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Halka arz fiyatı 40 TL olarak açıklanan şirket eşit dağıtım yöntemi uygulayacak. Halka arz büyüklüğü 2,4 milyar TL olarak açıklanan Beta Enerji ve Teknoloji halka açıklık oranı ise yüzde 15 olarak belirlendi. Peki Beta Enerji ve Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Beta Enerji katılım endeksine uygun mu? İşte Beta Enerji halka arzına ilişkin öne çıkan bilgiler...