Beta Enerji ve Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Beta Enerji katılım endeksine uygun mu?
SPK onayının ardından Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arz tarihleri ve hisse fiyatı yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Beta Enerji enerji teknolojileri ve transformatör üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Yatırımcılar Beta Enerji halka arz tarihi, hisse fiyatı, kişi başına düşebilecek lot miktarı ve katılım endeksine uygunluk durumunu talep toplama tarihleri öncesinde mercek altına aldı. Peki Beta Enerji ve Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Beta Enerji katılım endeksine uygun mu? İşte Beta Enerji ve Teknoloji talep toplama tarihleri ve olası lot miktarı...
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arzı için SPK onayı geldi. Enerji ekipmanları ve transformatör üretimi alanında faaliyet gösteren şirket, Borsa İstanbul'da işlem görmek için yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Halka arz fiyatı 40 TL olarak açıklanan şirket eşit dağıtım yöntemi uygulayacak. Halka arz büyüklüğü 2,4 milyar TL olarak açıklanan Beta Enerji ve Teknoloji halka açıklık oranı ise yüzde 15 olarak belirlendi. Peki Beta Enerji ve Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Beta Enerji katılım endeksine uygun mu? İşte Beta Enerji halka arzına ilişkin öne çıkan bilgiler...
BETA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Beta Enerji halka arz kapsamında 17-18-19 Haziran tarihlerinde talep toplayacak.
BETA ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Şirket payları halka arzda 40 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Beta Enerji'nin Borsa İstanbul'da işlem görecek hisse fiyatı da halka arz sürecinde bu rakam üzerinden belirlendi.
BETA ENERJİ KAÇ LOT VERİR?
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. olası lot dağıtımı ise şu şekilde;
150 Bin katılım ~ 202 Lot (8080 TL).
250 Bin katılım ~ 121 Lot (4840 TL).
350 Bin katılım ~ 86 Lot (3440 TL).
500 Bin katılım ~ 61 Lot (2440 TL).
700 Bin katılım ~ 43 Lot (1720 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (1120 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).
2.2 Milyon katılım ~ 14 Lot (560 TL).
BETA ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
BETA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Beta Enerji'nin katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ VE HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?
Beta Enerji'nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,43 milyar TL olması bekleniyor. Halka arz kapsamında toplam 52 milyon 500 bin adet pay yatırımcılara sunulacak. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 15 olarak açıklandı.