BİM’in 12 Haziran 2026 tarihli aktüel kataloğu satışa sunuldu. Her hafta uygun fiyatlı ürünleriyle yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünler, bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Kampanya kapsamında elektrikli bisikletlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden temel gıda ve temizlik ürünlerine, kişisel bakım ve ev yaşamına dair birçok farklı kategori yer alıyor. Yeni hafta fırsatları tüketicilerin alışveriş planlarını şimdiden şekillendirirken, “BİM aktüel kataloğunda bu Cuma hangi ürünler var, fiyatlar nasıl?” sorusu da merak konusu oldu. İşte 12 Haziran 2026 BİM aktüel ürünlerine dair detaylar…