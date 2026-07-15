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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 17-19 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! BİM Cuma ve Pazar aktüel indirimli ürünler neler? Akülü Matkap, Buz Makinesi, Elektrikli Bisiklet geliyor...

        BİM 17-19 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! BİM Cuma ve Pazar aktüel indirimli ürünler neler? Akülü Matkap, Buz Makinesi, Elektrikli Bisiklet geliyor...

        BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürün katalogları yayımlandı. Daha önce cuma günleri tek listede satışa çıkan kampanyalı ürünler, yeni uygulamayla iki farklı güne ayrıldı. Buna göre züccaciye ve tekstil ürünleri cuma günleri, elektronik ve oyuncak kategorisindeki fırsatlar ise pazar günleri raflarda yer alacak. 17-19 Temmuz tarihleri arasında satışa sunulacak ürünler arasında akülü matkap, buz makinesi, cam ankastre set, kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet ve ayaklı vantilatör öne çıkıyor. Peki, BİM'in 17 ve 19 Temmuz aktüel kataloglarında başka hangi ürünler bulunuyor? İşte kampanyalı ürünlerin ayrıntılı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        BİM’in 17-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Kampanya kapsamında elektronik, züccaciye, tekstil, oyuncak ve ev ihtiyaçlarının yanı sıra tamirat ve yapı malzemeleri de raflardaki yerini alacak. Akülü matkap, buz makinesi, cam ankastre set ve ayaklı vantilatör haftanın öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Katalogda ayrıca kırıcı delici matkap, tornavida ve matkap ucu setleri, kurbağacık anahtar, çekiç, şerit metre, kontrol kalemi ve elektrik bandı gibi tamirat ürünleri yer alıyor. Mobilya sabitleme kiti, cam kazıma aparatı ile yer, oto ve halı fırçası da satışa sunulacak ürünler arasında bulunuyor. Peki, BİM’in 17 ve 19 Temmuz aktüel kataloglarında başka hangi fırsatlar var? İşte yeni haftanın kampanyalı ürünlerinin ayrıntıları...

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        BİM 17 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

        Professional Karnıyarık Tencere ~32 cm 679 TL

        Kızartma Tenceresi 22 cm 429 TL

        Tava Seti 2'li 24+28 cm 599 TL

        Krep Tava 32 cm 339 TL

        Tefal Manuel Rondo 500 ml 749 TL

        Benante Desenli Cam Kesme Tablası 34,5x24,5 cm 199 TL

        Benante Desenli Pasta Tabağı 4'lü 19,5 cm 249 TL

        Bonera Derin Emaye Kase 16 cm 249 TL

        Paşabahçe Cam Kase / Meyvelik 24 cm 139 TL

        Paşabahçe Cam Kase Seti 6'lı 13 cm 199 TL

        Paşabahçe Cam Servis Tabağı 2'li ~17,9 cm 95 TL

        Paşabahçe Misis Çay Bardağı 6'lı ~160 cc 129 TL

        Rakle Renkli Cam Tatlı Kasesi 3'lü ~300 cc 239 TL

        LAV Cam Su Bardağı 3'lü 320 cc 109 TL

        LAV Cam Meşrubat Bardağı 3'lü 385 cc 129 TL

        Desenli Metal Çerezlik 9 cm 20 TL

        Buzluk Termos 20 lt 849 TL

        Bıçak / Soyacak Seti 3'lü 119 TL

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        ABS Büyük Boy Valiz 1.190 TL

        ABS Orta Boy Valiz 66x43x25 cm 1.050 TL

        ABS Küçük Boy Valiz 56x36x25 cm 925 TL

        wexta Çocuk Valizi 999 TL

        Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 119 TL

        Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49 TL

        Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları 39 TL

        Benante Ponpon Detaylı Ekmeklik 27,5x20 cm 199 TL

        Benante Ponpon Detaylı Sepet 31,5x24 cm 249 TL

        Benante Bambu Dönen Sunumluk 25 cm 209 TL

        Kare Saklama Kabı Seti 3'lü 0,45 L 35 TL

        Kare Saklama Kabı Seti 3'lü 0,75 L 45 TL

        Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 139 TL

        Ayaklı Bölmeli Organizer 13,5x21 cm 65 TL

        Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 99 TL

        Maisonette El Havlusu 50x100 cm 169 TL

        Maisonette Banyo Havlusu 70x140 cm 289 TL

        Şortlu Takım Kadın 379 TL

        Terlik Süsü 6'lı Paket 39 TL

        Bolero Bambu Boxer Erkek 119 TL

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        BİM 19 TEMMUZ PAZAR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Kumtel Dijital Dokunmatik Beyaz Cam Ankastre Set - 12.900 TL

        Kumtel Buz Makinesi - 3.900 TL

        RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet - 28.900 TL

        RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet - 29.900 TL

        Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV 50DQ40000 - 17.990 TL

        Dijitsu 32 İnç HD Google TV DG27000 - 7.990 TL

        Dijitsu 43 İnç Full HD Qled Google TV DQ40000 - 11.990 TL

        Kumtel Ayaklı Vantilatör - 990 TL

        Kumtel Kule Tipi Vantilatör - 1.590 TL

        Kumtel Çift Elektrikli Ocak Hotplate - 1.290 TL

        Doldurulabilir Pürmüz - 249 TL

        Range Vantilatör 5 Kanat 55W - 1.490 TL

        Altus Yarı Otomatik Espresso Makinesi AL4955 - 5.990 TL

        Kale Oto Soğutucu Termos 25 L - 2.750 TL

        Powertech 1005 Tıraş Makinesi - 250 TL

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        Assur Darbeli Akülü Vidalama - 1.390 TL

        Assur Akülü Matkap - 1.390 TL

        Proware Kerpeten 280 No - 499 TL

        Proware Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 60W - 299 TL

        Proware Mum Silikon (200 g) - 99 TL

        Proware İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30W - 229 TL

        Tekli Klozet Kapağı Yetişkin - 349 TL

        Aparatlı Klozet Kapağı Çocuk - 449 TL

        Kluger Beyaz Eşya & Porselen Sprey Boyası (400 ml) - 229 TL

        Boss Tape Tamir Alüminyum Bant (48mm 10m) - 59 TL

        Boss Tape Çift Taraflı Köpük Bant Beyaz (19mm 2m) - 59 TL

        Boss Tape Yapışkanlı Gider Filtresi - 59 TL

        Boss Tape Çift Taraflı Montaj Bandı (25x30 mm) - 59 TL

        Boss Tape Lavabo Küvet Sızdırmazlık Bandı (22mm x 3,35m) - 59 TL

        Boss Tape Çift Taraflı Halı Kaydırmaz Bant (25 mm - 5 m) - 59 TL

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        SGS Tornavida Seti Blister Ambalaj (5'li) - 349 TL

        SGS Kırıcı Delici Matkap SDS Plus 800 Watt - 2.590 TL

        SGS Matkap Uç Seti (16'lı) - 349 TL

        SGS Allen Anahtar Takımı (9'lu Set) - 299 TL

        SGS Lavabo Açma Sustası (5 m) - 179 TL

        SGS Titreşim Önleyici Makine Ayağı (4 Adet) - 149 TL

        SGS Profesyonel Maket Bıçağı (18 mm) - 159 TL

        SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı (2'li) - 139 TL

        Metal Sabit Sırık (120 cm) - 119 TL

        Plastik Çekpas (40 cm) - 119 TL

        Çatal Başlı Çekiç (250 g) - 229 TL

        Kurbağacık Anahtar 10" - 499 TL

        Çok Amaçlı Elastik Tokmak (50 mm) - 229 TL

        Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven - 75 TL

        Mini Makaralı Kablo (5 mt Cca) - 549 TL

        SGS Cam Kazıma Aparatı Plastik - 99 TL

        Universal Mobilya Sabitleme Kiti - 149 TL

        Yer Fırçası - 129 TL

        Oto Fırçası Beyaz Takoz - 129 TL

        Halı Fırçası - 129 TL

        Şerit Metre (5x19 mm) - 149 TL

        SGS Bits Uç Seti 4'lü Crv Çelik - 175 TL

        Koruyucu İş Güvenliği Gözlüğü - 65 TL

        Mini Eğe Seti (6 Parça) - 199 TL

        Cam Menfezi (175 mm) - 65 TL

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        SGS Basınçlı Yıkama Makinesi (150 bar 1800 Watt) - 5.490 TL

        SGS Silikon Tabancası - 199 TL

        SGS Silikon Derz Çekme Raglesi (4 adet) - 119 TL

        SGS Parmak Rulo (10 cm) - 99 TL

        SGS Çift Taraflı Köpük Bant (18mm x 2m) - 45 TL

        SGS Tamir Bandı (48mm x 10m) - 55 TL

        SGS Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant (18mm x 2m) - 55 TL

        Robot Fırça Plastik Saplı (3'lü) - 139 TL

        Saptak İspatula - 119 TL

        Sarı İspatula (80 mm) - 99 TL

        Pas Sökücü Sprey (200 ml) - 129 TL

        Oto Yıkama Süngeri / Çok Amaçlı Sünger - 49 TL

        Fixed High Tack Polimer Yapıştırıcı (115 g) - 149 TL

        Fixed F500 Silikonize Mastik (500 g) - 99 TL

        Fixed F280 Silikon (280 g) - 139 TL

        Fixed Derz Tamir Dolgusu (380 g) - 129 TL

        Fixed F505 Sıvı Çivi - Montaj Yapıştırıcısı (505 g) - 129 TL

        Fixed Mucize Temizleme Pastası (500 g) - 129 TL

        Fixed Duvar Tamir Macunu (650 g) - 129 TL

        Fixed Hızlı Yapıştırıcı (200 ml Aktivatör + 35 g) - 129 TL

        Fixed Kapı Pencere Bandı (2x3m D Tip) - 95 TL

        Fixed Ahşap Tutkal (100 ml) - 75 TL

        Fixed Hızlı Yapıştırıcı (20 g) - 75 TL

        Fixed F50 Tüp Silikon - 99 TL

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        Yükselen Zeka 12-36 Ay Bebeğim Konuşuyor Kitabı - 289 TL

        Yükselen Zeka 6-16 Ay İlk Pofidik Magnet Puzzle - 269 TL

        Akülü Chevrolet Camaro HL558 - 15.000 TL

        Pilsan Oyuncak Kürek Tırmık Seti (2'li) - 199 TL

        Pilsan Çıngıraklı Yol Arkadaşım - 189 TL

        Art Craft Hayvan Dostları ve Capybara Hamur Seti - 129 TL

        Art Craft Yumuşak Bloklar Kamyon Seti (24 Parça) - 249 TL

        Apnea Figürlü Eğlenceli Çocuk Deniz Maskesi - 549 TL

        Apnea Wiper Buhar Silecekli Yüzücü Maskesi - 999 TL

        Apnea Genç Sörf Tipi Yüzücü Gözlüğü - 349 TL

        Oyuncak Şapkalı Puset - 245 TL

        Oyuncak Süpermarket Arabası ve Seti - 399 TL

        Tombul Kamyon - 319 TL

        Oyuncak Römorklu Traktör - 219 TL

        Sesli Vakum Çekmeli Süpürge - 329 TL

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