BİM 17-19 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! BİM Cuma ve Pazar aktüel indirimli ürünler neler? Akülü Matkap, Buz Makinesi, Elektrikli Bisiklet geliyor...
BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürün katalogları yayımlandı. Daha önce cuma günleri tek listede satışa çıkan kampanyalı ürünler, yeni uygulamayla iki farklı güne ayrıldı. Buna göre züccaciye ve tekstil ürünleri cuma günleri, elektronik ve oyuncak kategorisindeki fırsatlar ise pazar günleri raflarda yer alacak. 17-19 Temmuz tarihleri arasında satışa sunulacak ürünler arasında akülü matkap, buz makinesi, cam ankastre set, kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet ve ayaklı vantilatör öne çıkıyor. Peki, BİM'in 17 ve 19 Temmuz aktüel kataloglarında başka hangi ürünler bulunuyor? İşte kampanyalı ürünlerin ayrıntılı listesi...
BİM’in 17-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Kampanya kapsamında elektronik, züccaciye, tekstil, oyuncak ve ev ihtiyaçlarının yanı sıra tamirat ve yapı malzemeleri de raflardaki yerini alacak. Akülü matkap, buz makinesi, cam ankastre set ve ayaklı vantilatör haftanın öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Katalogda ayrıca kırıcı delici matkap, tornavida ve matkap ucu setleri, kurbağacık anahtar, çekiç, şerit metre, kontrol kalemi ve elektrik bandı gibi tamirat ürünleri yer alıyor. Mobilya sabitleme kiti, cam kazıma aparatı ile yer, oto ve halı fırçası da satışa sunulacak ürünler arasında bulunuyor. Peki, BİM’in 17 ve 19 Temmuz aktüel kataloglarında başka hangi fırsatlar var? İşte yeni haftanın kampanyalı ürünlerinin ayrıntıları...
BİM 17 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL
Professional Karnıyarık Tencere ~32 cm 679 TL
Kızartma Tenceresi 22 cm 429 TL
Tava Seti 2'li 24+28 cm 599 TL
Krep Tava 32 cm 339 TL
Tefal Manuel Rondo 500 ml 749 TL
Benante Desenli Cam Kesme Tablası 34,5x24,5 cm 199 TL
Benante Desenli Pasta Tabağı 4'lü 19,5 cm 249 TL
Bonera Derin Emaye Kase 16 cm 249 TL
Paşabahçe Cam Kase / Meyvelik 24 cm 139 TL
Paşabahçe Cam Kase Seti 6'lı 13 cm 199 TL
Paşabahçe Cam Servis Tabağı 2'li ~17,9 cm 95 TL
Paşabahçe Misis Çay Bardağı 6'lı ~160 cc 129 TL
Rakle Renkli Cam Tatlı Kasesi 3'lü ~300 cc 239 TL
LAV Cam Su Bardağı 3'lü 320 cc 109 TL
LAV Cam Meşrubat Bardağı 3'lü 385 cc 129 TL
Desenli Metal Çerezlik 9 cm 20 TL
Buzluk Termos 20 lt 849 TL
Bıçak / Soyacak Seti 3'lü 119 TL
ABS Büyük Boy Valiz 1.190 TL
ABS Orta Boy Valiz 66x43x25 cm 1.050 TL
ABS Küçük Boy Valiz 56x36x25 cm 925 TL
wexta Çocuk Valizi 999 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 119 TL
Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49 TL
Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları 39 TL
Benante Ponpon Detaylı Ekmeklik 27,5x20 cm 199 TL
Benante Ponpon Detaylı Sepet 31,5x24 cm 249 TL
Benante Bambu Dönen Sunumluk 25 cm 209 TL
Kare Saklama Kabı Seti 3'lü 0,45 L 35 TL
Kare Saklama Kabı Seti 3'lü 0,75 L 45 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 139 TL
Ayaklı Bölmeli Organizer 13,5x21 cm 65 TL
Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 99 TL
Maisonette El Havlusu 50x100 cm 169 TL
Maisonette Banyo Havlusu 70x140 cm 289 TL
Şortlu Takım Kadın 379 TL
Terlik Süsü 6'lı Paket 39 TL
Bolero Bambu Boxer Erkek 119 TL
BİM 19 TEMMUZ PAZAR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kumtel Dijital Dokunmatik Beyaz Cam Ankastre Set - 12.900 TL
Kumtel Buz Makinesi - 3.900 TL
RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet - 28.900 TL
RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet - 29.900 TL
Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV 50DQ40000 - 17.990 TL
Dijitsu 32 İnç HD Google TV DG27000 - 7.990 TL
Dijitsu 43 İnç Full HD Qled Google TV DQ40000 - 11.990 TL
Kumtel Ayaklı Vantilatör - 990 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör - 1.590 TL
Kumtel Çift Elektrikli Ocak Hotplate - 1.290 TL
Doldurulabilir Pürmüz - 249 TL
Range Vantilatör 5 Kanat 55W - 1.490 TL
Altus Yarı Otomatik Espresso Makinesi AL4955 - 5.990 TL
Kale Oto Soğutucu Termos 25 L - 2.750 TL
Powertech 1005 Tıraş Makinesi - 250 TL
Assur Darbeli Akülü Vidalama - 1.390 TL
Assur Akülü Matkap - 1.390 TL
Proware Kerpeten 280 No - 499 TL
Proware Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 60W - 299 TL
Proware Mum Silikon (200 g) - 99 TL
Proware İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30W - 229 TL
Tekli Klozet Kapağı Yetişkin - 349 TL
Aparatlı Klozet Kapağı Çocuk - 449 TL
Kluger Beyaz Eşya & Porselen Sprey Boyası (400 ml) - 229 TL
Boss Tape Tamir Alüminyum Bant (48mm 10m) - 59 TL
Boss Tape Çift Taraflı Köpük Bant Beyaz (19mm 2m) - 59 TL
Boss Tape Yapışkanlı Gider Filtresi - 59 TL
Boss Tape Çift Taraflı Montaj Bandı (25x30 mm) - 59 TL
Boss Tape Lavabo Küvet Sızdırmazlık Bandı (22mm x 3,35m) - 59 TL
Boss Tape Çift Taraflı Halı Kaydırmaz Bant (25 mm - 5 m) - 59 TL
SGS Tornavida Seti Blister Ambalaj (5'li) - 349 TL
SGS Kırıcı Delici Matkap SDS Plus 800 Watt - 2.590 TL
SGS Matkap Uç Seti (16'lı) - 349 TL
SGS Allen Anahtar Takımı (9'lu Set) - 299 TL
SGS Lavabo Açma Sustası (5 m) - 179 TL
SGS Titreşim Önleyici Makine Ayağı (4 Adet) - 149 TL
SGS Profesyonel Maket Bıçağı (18 mm) - 159 TL
SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı (2'li) - 139 TL
Metal Sabit Sırık (120 cm) - 119 TL
Plastik Çekpas (40 cm) - 119 TL
Çatal Başlı Çekiç (250 g) - 229 TL
Kurbağacık Anahtar 10" - 499 TL
Çok Amaçlı Elastik Tokmak (50 mm) - 229 TL
Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven - 75 TL
Mini Makaralı Kablo (5 mt Cca) - 549 TL
SGS Cam Kazıma Aparatı Plastik - 99 TL
Universal Mobilya Sabitleme Kiti - 149 TL
Yer Fırçası - 129 TL
Oto Fırçası Beyaz Takoz - 129 TL
Halı Fırçası - 129 TL
Şerit Metre (5x19 mm) - 149 TL
SGS Bits Uç Seti 4'lü Crv Çelik - 175 TL
Koruyucu İş Güvenliği Gözlüğü - 65 TL
Mini Eğe Seti (6 Parça) - 199 TL
Cam Menfezi (175 mm) - 65 TL
SGS Basınçlı Yıkama Makinesi (150 bar 1800 Watt) - 5.490 TL
SGS Silikon Tabancası - 199 TL
SGS Silikon Derz Çekme Raglesi (4 adet) - 119 TL
SGS Parmak Rulo (10 cm) - 99 TL
SGS Çift Taraflı Köpük Bant (18mm x 2m) - 45 TL
SGS Tamir Bandı (48mm x 10m) - 55 TL
SGS Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant (18mm x 2m) - 55 TL
Robot Fırça Plastik Saplı (3'lü) - 139 TL
Saptak İspatula - 119 TL
Sarı İspatula (80 mm) - 99 TL
Pas Sökücü Sprey (200 ml) - 129 TL
Oto Yıkama Süngeri / Çok Amaçlı Sünger - 49 TL
Fixed High Tack Polimer Yapıştırıcı (115 g) - 149 TL
Fixed F500 Silikonize Mastik (500 g) - 99 TL
Fixed F280 Silikon (280 g) - 139 TL
Fixed Derz Tamir Dolgusu (380 g) - 129 TL
Fixed F505 Sıvı Çivi - Montaj Yapıştırıcısı (505 g) - 129 TL
Fixed Mucize Temizleme Pastası (500 g) - 129 TL
Fixed Duvar Tamir Macunu (650 g) - 129 TL
Fixed Hızlı Yapıştırıcı (200 ml Aktivatör + 35 g) - 129 TL
Fixed Kapı Pencere Bandı (2x3m D Tip) - 95 TL
Fixed Ahşap Tutkal (100 ml) - 75 TL
Fixed Hızlı Yapıştırıcı (20 g) - 75 TL
Fixed F50 Tüp Silikon - 99 TL
Yükselen Zeka 12-36 Ay Bebeğim Konuşuyor Kitabı - 289 TL
Yükselen Zeka 6-16 Ay İlk Pofidik Magnet Puzzle - 269 TL
Akülü Chevrolet Camaro HL558 - 15.000 TL
Pilsan Oyuncak Kürek Tırmık Seti (2'li) - 199 TL
Pilsan Çıngıraklı Yol Arkadaşım - 189 TL
Art Craft Hayvan Dostları ve Capybara Hamur Seti - 129 TL
Art Craft Yumuşak Bloklar Kamyon Seti (24 Parça) - 249 TL
Apnea Figürlü Eğlenceli Çocuk Deniz Maskesi - 549 TL
Apnea Wiper Buhar Silecekli Yüzücü Maskesi - 999 TL
Apnea Genç Sörf Tipi Yüzücü Gözlüğü - 349 TL
Oyuncak Şapkalı Puset - 245 TL
Oyuncak Süpermarket Arabası ve Seti - 399 TL
Tombul Kamyon - 319 TL
Oyuncak Römorklu Traktör - 219 TL
Sesli Vakum Çekmeli Süpürge - 329 TL