BİM 2 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu: Yemek takımı geliyor! BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 2 Ekim Cuma BİM kataloğunda yemek takımı, çatal bıçak takımı ve çay seti indirimde yer aldı. Öte yandan tencere setleri, pijama çeşitleri müşterilerin beğenisine sunuluyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler fiyatları merak ediyor. İşte, BİM 2 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğun indirimli tam liste
BİM yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Ekim ayının ilk haftasında BİM indiriminde çaydanlık 1,290 TL, 24 parça desenli rimli porselen yemek takımı 3,190 TL, diamond ayaklı kahve yanı su bardağı 299 TL, diamond ayaklı su bardağı 299 TL’den satışa çıkıyor. Kataloğun tamamında farklı ürünlerde mevcut. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 2 EKİM 2026
Lav 12 parça odin çay seti - 170 cc 349 TL
Tefal kek kalıbı - 26 cm 499 TL
Emsan çaydanlık 1,290 TL
English Home 24 parça desenli rimli porselen yemek takımı 3,190 TL
Dagi kadın pijama takımı 829 TL
Tek kişilik sıvı geçirmez alez - 100x200+30 cm 399 TL
Çift kişilik sıvı geçirmez alez - 160x200+30 cm 499 TL
Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf - 100x200+30 cm 259 TL
Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf - 160x200+30 cm 379 TL