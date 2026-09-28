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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 2 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu: Yemek takımı geliyor! BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

        BİM 2 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu: Yemek takımı geliyor! BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 2 Ekim Cuma BİM kataloğunda yemek takımı, çatal bıçak takımı ve çay seti indirimde yer aldı. Öte yandan tencere setleri, pijama çeşitleri müşterilerin beğenisine sunuluyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler fiyatları merak ediyor. İşte, BİM 2 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğun indirimli tam liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 01:17 Güncelleme:
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        1

        BİM yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Ekim ayının ilk haftasında BİM indiriminde çaydanlık 1,290 TL, 24 parça desenli rimli porselen yemek takımı 3,190 TL, diamond ayaklı kahve yanı su bardağı 299 TL, diamond ayaklı su bardağı 299 TL’den satışa çıkıyor. Kataloğun tamamında farklı ürünlerde mevcut. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

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        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 2 EKİM 2026

        Lav 12 parça odin çay seti - 170 cc 349 TL

        Tefal kek kalıbı - 26 cm 499 TL

        Emsan çaydanlık 1,290 TL

        English Home 24 parça desenli rimli porselen yemek takımı 3,190 TL

        Dagi kadın pijama takımı 829 TL

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        Tek kişilik sıvı geçirmez alez - 100x200+30 cm 399 TL

        Çift kişilik sıvı geçirmez alez - 160x200+30 cm 499 TL

        Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf - 100x200+30 cm 259 TL

        Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf - 160x200+30 cm 379 TL

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        Paşabahçe diamond ayaklı kahve yanı su bardağı 299 TL

        Paşabahçe diamond ayaklı su bardağı 299 TL

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