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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU | Bu hafta Salı ve Cuma günleri BİM markette neler satışa çıkacak? Stanley Termos, Drone, Elektrikli Bisiklet geliyor!

        BİM 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU | Bu hafta Salı ve Cuma günleri BİM markette neler satışa çıkacak? Stanley Termos, Drone, Elektrikli Bisiklet geliyor!

        BİM'in yeni haftaya ait aktüel ürün katalogları alışveriş gündeminde yerini aldı. Haziran ayının son kataloğu 30 Haziran Salı günü raflara gelirken, 3 Temmuz Cuma günü ise Temmuz ayının ilk aktüel ürünleri BİM mağazalarında satışa sunulacak. Yeni broşürlerde Stanley Quencher termos, standlı baharatlık seti, kapitoneli yatak örtüsü, kadın ve erkek şortlu takım gibi pek çok ürün dikkat çekiyor. Peki, 30 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında BİM'de hangi ürünler satışta olacak? İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 13:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        BİM’in yeni haftada satışa çıkacak aktüel ürün katalogları yayınlandı. Haftanın ilk kataloğu 30 Haziran Salı günü raflardaki yerini alacak. Her hafta farklı kategorilerde ürünleri müşterileriyle buluşturan BİM’de bu hafta teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden ev yaşam ürünlerine kadar geniş bir seçenek listesi öne çıkıyor. 3 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında Xiaomi Smart kamera, Android projeksiyon cihazı, Omix O1 Icon cep telefonu, Casper Via M45 cep telefonu, 7000 BTU portatif klima, su ısıtıcı kettle, tutma saplı çelik kesme panosu, bambu tepsili cam sıvı sabunluk seti ve daha birçok ürün yer alacak. İşte BİM’in 30 Haziran-3 Temmuz 2026 yeni aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler listesi haberimizde...

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        BİM 30 HAZİRAN 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 TL

        Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 195 TL

        Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 195 TL

        Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Sirke 1100 ml 75 TL

        Molped Hijyen Max Gece Hijyenik Ped 79 TL

        Molped Hijyen Max Günlük Ped 49 TL

        Queen El Yüz Havlusu 45 TL

        Lavanta Vazo Set Oda Kokusu 100 ml 209 TL

        Signal White System Arındırıcı Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası 89,50 TL

        Mis İp Kürdanlı Diş İpi 60+1 55 TL

        Foot Doctor Ayak Koruma Ürünleri 65 TL

        Porçöz Çok Amaçlı Temizleyici 750 ml 69 TL

        Cif Yüzey Temizleyici 119 TL

        Porçöz Sıvı Tuvalet Temizleyici 750 ml 69 TL

        Quickdish Renkli Bambu Bez 59 TL

        Off Sinek Kovar Sprey 100 ml 155 TL

        Raid 30 Gece Ayarlanabilir Elektrolikit 259 TL

        Raid 45 Gece Ayarlanabilir Elektrolikit Yedek Şişe 259 TL

        Soft Mini Sunum Peçete 24x24 cm 49 TL

        Tereson Terleme Önleyici Solüsyon 50 ml 109 TL

        Anyong Yüz Bakım Maskesi 7 ml 29 TL

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        Haribo Altınayıcık Orman Meyveleri Aromalı Karışık Yumuşak Şeker 200 gr 49 TL

        Simbat Mısır Kavurga 200 gr 27,50 TL

        Hazarbey Kuru Erik 200 gr 115 TL

        Hazarbey Hünnap Kurusu 100 gr 47,50 TL

        Torku Frema Kakao Fındıklı Krema 1000 gr 196 TL

        Züber Kakaolu Yer Fıstığı Kreması & %100 Yer Fıstığı Ezmesi 2x315 gr 390 TL

        Aktürk Muzlu Kremalı Gofret 430 gr 67,50 TL

        Ülker Dore Sütlü Çikolatalı Kremalı Bisküvi 3x86 gr 69 TL

        New Yorkers Çikolata Kremalı Yumuşak Kurabiye 175 gr 89 TL

        Luppo Antep Fıstıklı Sandviç Kek 182 gr 99 TL

        Çizmeci Fındık Kremalı Rulo Gofret Teneke Kutu 250 gr 99 TL

        Eti Burçak Fesleğenli Tahıllı Kraker 40 gr 18 TL

        Ülker 9 Kat Tat Fındık Kremalı Gofret 39 gr 9 TL

        Torku Kıtrak Srırracha Çeşnili Kraker 55 gr 15 TL

        Biscolata Nirvana Roll Sütlü Çikolata Kaplamalı Rulo Gofret 24,5 gr 12 TL

        Eti Tuzlu Karamel Sos Dolgulu Marshmallow Bisküvi 20 gr 5,50 TL

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        Sultan Dana Kangal Sucuk 500 gr 319 TL

        Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 399 TL

        Namet Hindi Fıstıklı Salam 2x50 gr 29,75 TL

        Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 gr 89 TL

        Namet Dana Döner 4x250 gr 699 TL

        Lezita Piliç Döner 1000 gr 249 TL

        Aytaç Tavuk Dürüm Tantuni 165 gr 59 TL

        İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 gr 149 TL

        Anka Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 329 TL

        Binvezir Eritme Peyniri 1000 gr 349 TL

        Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 79,50 TL

        Teksüt Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Beyaz Peynir 450 gr 209 TL

        Peysan Az Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 159 TL

        Aknaz Frambuazlı Cheesecake Aromalı Taze Peynir 180 gr 59 TL

        Bizim %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml 24,50 TL

        Dost İtalyan Karamelli Pastörize Süt 1 Litre 59 TL

        İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39 TL

        Pınar Laktozsuz Süt 1 Litre 59 TL

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        BİM 1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

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        BİM 3 TEMMUZ 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Dijitsu 55" 4K Ultra HD 4K QLED Google Tv 21.500 TL

        TCL 32' Full HD QLED Tv 9.900 TL

        Strong 45' Whaleos 10 Full HD Tv 11.750 TL

        Havit Android Projeksiyon Cihazı 3.990 TL

        Xiaomi Smart Kamera 1.390 TL

        Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.900 TL

        Omix 01 Icon Cep Telefonu 10.990 TL

        Retro Telefon Ahizesi 390 TL

        Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık 690 TL

        Kumtel Led Lambalı Vantilatör 890 TL

        Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 690 TL

        Polosmart Kablosuz Ses ve Görüntü Aktarıcı 449 TL

        Kafa Lambası 450 TL

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        KUBA RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 27.500 TL

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

        Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

        Kumtel 7000 BTU Portatif Klima 9.900 TL

        Philips Azur Ütü 3.990 TL

        Fobem Su Isıtıcı Kettle 590 TL

        Kumtel Inox Set Üstü Ocak 3.500 TL

        Kumtel Mini Fırın 2.500 TL

        Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 890 TL

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        Corby Drone 2.990 TL

        Örümceğe Dönüşen Robot 299 TL

        Oyuncak İş Araçları 89 TL

        Kurmalı Banyo Oyuncağı 119 TL

        Tenis Oyun Seti 429 TL

        Oyuncak Piknik Sepeti 179 TL

        Işıklı Köpük Tabancası 229 TL

        Pelüş Civciv Soli 479 TL

        Plaj Setli İlk Çek Çek Aracım 429 TL

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        Stanley Quencher Termos 0,89 Litre 1.790 TL

        Rakle Desenli Su Bardağı 2'li 169 TL

        Odin Renkli Çerezlik 2'li 149 TL

        Colorina Kayık Gondol Servis Tabağı 199 TL

        Colorina Deseni Ayaklı Servis Tabağı 399 TL

        Colorina Desenli Pasta Tabağı 449 TL

        Colorina Deniz Kabuğu Şekilli Kase / Çerezlik 69 TL

        Colorina Balık Şekilli Derin Kase 199 TL

        Keramika Desenli Kupa 79 TL

        Quencher Termos 0,89 Litre 1.790 TL

        Quencher Termos 1,18 Litre 1.990 TL

        Kamp Termosu 2 Litre 1.990 TL

        Kamp Termosu 1,5 Litre 1.790 TL

        Pvc Masa Örtüsü 159 TL

        Plaj Havlusu 169 TL

        Yetişkin Güneş Gözlüğü 99 TL

        Çocuk güneş Gözlüğü 99 TL

        Plaj Çantası 329 TL

        Anahtarlık 99 TL

        Erkek Hasır Şapka 169 TL

        Kadın Hasır Şapka 179 TL

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        Dagi Kadın / Erkek Şortlu Takım 499 TL

        Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 469 TL

        Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 389 TL

        Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL

        Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

        Tek Kişilik Baskılı Pike 299 TL

        Çift Kişilik Baskılı Pike 349 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 319 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

        Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 85 TL

        Silikon Yastık 149 TL

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        Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 33 TL

        Glass in love Cam Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL

        Glass in love Rimli Kahve Yanı Su Bardağı 4'lü 189 TL

        Glass in love Akasya Kapaklı Standlı Baharatlık Seti 470 ml 199 TL

        Glass in love Akasya Standlı Cam Baharatlık Seti 209 TL

        Glass in love Kare Cam Tatlı Kasesi 55 TL

        Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 ml 199 TL

        Cam Gravürlü Borosilikat Kupa 210 ml 89 TL

        Çok Amaçlı Meyvelik 59 TL

        Saklama Kabı Çeşitleri 4'lü 199 TL

        Gold Uzun Tatlı Kaşığı 6'lı 279 TL

        Bambu Sunumluk Çeşitleri 159 TL

        Benante Dondurma Kaşığı 2'li 109 TL

        Kapaklı Organizer Kutu Seti 2'li 239 TL

        Bambu Tepsili Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li 219 TL

        Desenli Yuvarlak Tepsi 109 TL

        Tutma Saplı Çelik Kesme Panosu 599 TL

        Tırtıklı Mutfak Bıçağı 109 TL

        Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL

        Dondurma Kabı 39 TL

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