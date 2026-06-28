BİM 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU | Bu hafta Salı ve Cuma günleri BİM markette neler satışa çıkacak? Stanley Termos, Drone, Elektrikli Bisiklet geliyor!

BİM’in yeni haftada satışa çıkacak aktüel ürün katalogları yayınlandı. Haftanın ilk kataloğu 30 Haziran Salı günü raflardaki yerini alacak. Her hafta farklı kategorilerde ürünleri müşterileriyle buluşturan BİM’de bu hafta teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden ev yaşam ürünlerine kadar geniş bir seçenek listesi öne çıkıyor. 3 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında Xiaomi Smart kamera, Android projeksiyon cihazı, Omix O1 Icon cep telefonu, Casper Via M45 cep telefonu, 7000 BTU portatif klima, su ısıtıcı kettle, tutma saplı çelik kesme panosu, bambu tepsili cam sıvı sabunluk seti ve daha birçok ürün yer alacak. İşte BİM’in 30 Haziran-3 Temmuz 2026 yeni aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler listesi haberimizde...