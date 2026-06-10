BİM aktüel 12 Haziran Cuma kataloğu: Satışa çıkıyor! BİM'de bu cuma neler var?
BİM 12 Haziran 2026 Cuma aktüel kataloğu yayımlandı. Bu haftanın fırsat listesinde elektrikli bisikletlerden QLED televizyonlara, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Özellikle yaz sezonuna yönelik vantilatör, taşınabilir fan ve teknolojik ürünlerdeki kampanyalar tüketicilerin ilgisini çekerken, BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler ve fiyatları da merak konusu oldu. İşte 12 Haziran Cuma BİM aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve tüm detaylar...
Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:52 Güncelleme:
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BİM'in 12 Haziran Cuma günü raflara gelecek yeni aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemine yerleşti. Bu hafta teknoloji, mutfak ve ev yaşam kategorilerinde dikkat çeken indirimler bulunurken, elektrikli bisiklet ve büyük ekran televizyon gibi yüksek fiyatlı ürünler kampanyanın yıldızları arasında yer alıyor. Stoklarla sınırlı olarak satışa çıkacak ürünlerin tam listesi ve güncel fiyatları haberimizde...
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