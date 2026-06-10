BİM'in 12 Haziran Cuma günü raflara gelecek yeni aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemine yerleşti. Bu hafta teknoloji, mutfak ve ev yaşam kategorilerinde dikkat çeken indirimler bulunurken, elektrikli bisiklet ve büyük ekran televizyon gibi yüksek fiyatlı ürünler kampanyanın yıldızları arasında yer alıyor. Stoklarla sınırlı olarak satışa çıkacak ürünlerin tam listesi ve güncel fiyatları haberimizde...