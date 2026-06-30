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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 3 TEMMUZ CUMA KATALOĞU | BİM indirimli ürünler satışta! BİM 3 Temmuz Cuma hangi ürünlerde indirim var?

        BİM AKTÜEL 3 TEMMUZ CUMA KATALOĞU | BİM indirimli ürünler satışta! BİM 3 Temmuz Cuma hangi ürünlerde indirim var?

        Alışveriş tutkunlarının her hafta ilgiyle takip ettiği BİM aktüel kataloğu, 3 Temmuz Cuma günü itibarıyla yeni fırsat ürünleriyle raflardaki yerini alacak. Bu haftaki kampanyada elektronik ürünlerden yazlık ihtiyaçlara, mutfak gereçlerinden nevresim takımlarına kadar pek çok kategoride dikkat çeken indirimler sunuluyor. Avantajlı fiyatlarla öne çıkan ürünler, alışveriş severler için kaçırılmayacak fırsatlar barındırıyor. İşte kaçırılmaması gereken indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 09:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Her hafta geniş kitleler tarafından merakla beklenen BİM aktüel kataloğu, 3 Temmuz Cuma günü itibarıyla yeni indirimli ürünleriyle satışa sunuluyor. Bu haftanın kampanyasında elektronik ürünlerden yaz sezonuna uygun ihtiyaçlara, mutfak araç gereçlerinden nevresim setlerine kadar birçok kategoride cazip fırsatlar yer alıyor. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken bu ürünler, alışveriş yapmak isteyenler için önemli avantajlar sunuyor. İşte öne çıkan indirimli ürünler…

        2

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 10.950 ₺

        Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.550 ₺

        RKS RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 27.500 ₺

        Kumtel 7000 BTU Portatif Klima: 9.900 ₺

        Philips Azur Ütü (DST7510): 3.990 ₺

        Fobem Su Isıtıcı Kettle: 590 ₺

        3

        Corby Drones Recon-X: 2.990 ₺

        Piccolo Mondi Örümceğe Dönüşen Robot: 299 ₺

        Piccolo Mondi Oyuncak İş Araçları: 89 ₺

        Piccolo Mondi Kurmalı Banyo Oyuncağı: 119 ₺

        Piccolo Mondi Tenis Oyun Seti: 429 ₺

        Oyuncak Piknik Sepeti: 179 ₺

        4

        Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 33 ₺

        Glass in Love Cam Meşrubat Bardağı (~510 ml): 179 ₺

        Glass in Love Rimli Kahve Yanı Su Bardağı (~125 cc): 189 ₺

        Glass in Love Akasya Kapaklı Desenli Baharatlık (~470 ml): 199 ₺

        Glass in Love Akasya Kapaklı Standlı Baharatlık Seti (~180 ml): 209 ₺

        5

        Stanley Quencher Termos (~0,89 L): 1.790 ₺

        Stanley Quencher Termos (~1,18 L): 1.990 ₺

        Öbby Kamp Termos (~2 L): 1.990 ₺

        Öbby Kamp Termos (~1,3 L): 1.790 ₺

        PVC Masa Örtüsü (~140x180 cm): 159 ₺

        6

        TCL 32 İnç Full HD QLED Android TV (32S5K): 9.900 ₺

        Strong 43 İnç Whalesos 10 Full HD TV (ST43EW4000F): 11.750 ₺

        Havit Android Projeksiyon Cihazı (PJ245 Pro): 3.990 ₺

        Xiaomi Smart Kamera C201: 1.390 ₺

        Casper Via M45 Cep Telefonu (6GB/128GB): 6.900 ₺

        7

        Casilda Home Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü (200x220 cm): 469 ₺

        Casilda Home Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü (160x220 cm): 389 ₺

        Dagi Kadın Şortlu Takım: 499 ₺

        Dagi Erkek Şortlu Takım: 499 ₺

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