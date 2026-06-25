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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ KATALOĞU || 26 Haziran Cuma BİM fırsat kataloğu ve indirimli ürünler afişi

        BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ KATALOĞU || 26 Haziran Cuma BİM fırsat kataloğu ve indirimli ürünler afişi

        BİM'in 26 Haziran Cuma günü raflara taşıdığı yeni fırsat ürünleri kataloğu yine büyük ilgi görüyor. Ev ihtiyaçlarından elektronik ürünlere kadar geniş yelpazede sunulan indirimler, alışveriş listelerini yeniden şekillendiriyor. İşte BİM 26 Haziran Cuma fırsat ürünleri kataloğu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        1

        Haftanın en çok merak edilen indirimleri için BİM 26 Haziran Cuma kataloğu yayınlandı. Sınırlı stoklarla sunulan fırsat ürünleri, bu hafta da alışveriş severlerin yakın takibinde yer alıyor. İşte BİM 26 Haziran Cuma fırsat ürünleri kataloğu.

        2

        26 HAZİRAN CUMA BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ KATALOĞU

        Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL

        LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima 29.990 TL

        Fantom Du 2000 Kablolu Dikey Süpürge 1.990 TL

        Philips Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL

        Philips Şarjlı Süpürge 10.990 TL

        3

        JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.690 TL

        Segway C2 Lite DE Elektrikli Çocuk Scooter 9.490 TL

        Senna 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED Tv 7.990 TL

        Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL

        Tecno Spark Go 2 Cep Telefonu 8.290 TL

        4

        Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL

        Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL

        Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

        Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

        Monty Kamp Sandalyesi 349 TL

        5

        Berlin Aşure Tenceresi 849 TL

        Chef's Karnıyarık Tencere 479 TL

        Chef's Derin Tencere 599 TL

        3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 139 TL

        Pirge Soyacak 159 TL

        Çelik Sütlük 199 TL

        Oval Çelik Sunum Tepsisi 65 TL

        6

        North Pacific Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL

        North Pacific Termo Piknik Çantası 15 Litre 179 TL

        North Pacific Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL

        Termo İzolasyonlu Çanta 25 Litre 399 TL

        Valiz Organizer Set 6'lı 129 TL

        North Pacific Kadın Spor Çanta 549 TL

        Kadın Hasır Kol Çantası 299 TL

        7

        25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL

        Kullan - At Plastik Ürünler 25 TL

        Katlanır Piknik Sepeti 479 TL

        Musluklu Piknik Termos 399 TL

        Buzluk Termos 11 Litre 659 TL

        Buzluk Termos 60 Litre 2.190 TL

        Buz Aküsü 25 TL

        Cricket Çakmak 2'li 59 TL

        Kav Kibrit 10'lu 55 TL

        Masa Örtüsü 10'lu 39 TL

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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