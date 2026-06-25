BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ KATALOĞU || 26 Haziran Cuma BİM fırsat kataloğu ve indirimli ürünler afişi

Yeni evli 26 yaşındaki Sevil'i eşi salonda ölü buldu: 'Aramızda sorun yoktu'

İstanbul'da, yeni evli olduğu öğrenilen Sevil Yengeç D. (26) evinin salonunda eşi Furkan D. (28) tarafından hareketsiz halde bulundu. Dursun'un ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Furkan D., uyandığında eşi... Daha Fazla Göster İstanbul'da, yeni evli olduğu öğrenilen Sevil Yengeç D. (26) evinin salonunda eşi Furkan D. (28) tarafından hareketsiz halde bulundu. Dursun'un ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Furkan D., uyandığında eşini yanına bulmadığını, salonda asılı halde gördüğünü, ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini, öncesinde tartışma yaşamadıklarını söylediği öğrenildi. Evde 'Anne sana layık olamadım' yazılı not bulunurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) Daha Az Göster