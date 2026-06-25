BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ KATALOĞU || 26 Haziran Cuma BİM fırsat kataloğu ve indirimli ürünler afişi
BİM'in 26 Haziran Cuma günü raflara taşıdığı yeni fırsat ürünleri kataloğu yine büyük ilgi görüyor. Ev ihtiyaçlarından elektronik ürünlere kadar geniş yelpazede sunulan indirimler, alışveriş listelerini yeniden şekillendiriyor. İşte BİM 26 Haziran Cuma fırsat ürünleri kataloğu.
Haftanın en çok merak edilen indirimleri için BİM 26 Haziran Cuma kataloğu yayınlandı. Sınırlı stoklarla sunulan fırsat ürünleri, bu hafta da alışveriş severlerin yakın takibinde yer alıyor. İşte BİM 26 Haziran Cuma fırsat ürünleri kataloğu.
26 HAZİRAN CUMA BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ KATALOĞU
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL
LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima 29.990 TL
Fantom Du 2000 Kablolu Dikey Süpürge 1.990 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL
Philips Şarjlı Süpürge 10.990 TL
JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.690 TL
Segway C2 Lite DE Elektrikli Çocuk Scooter 9.490 TL
Senna 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED Tv 7.990 TL
Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL
Tecno Spark Go 2 Cep Telefonu 8.290 TL
Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL
Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL
Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL
Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL
Monty Kamp Sandalyesi 349 TL
Berlin Aşure Tenceresi 849 TL
Chef's Karnıyarık Tencere 479 TL
Chef's Derin Tencere 599 TL
3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 139 TL
Pirge Soyacak 159 TL
Çelik Sütlük 199 TL
Oval Çelik Sunum Tepsisi 65 TL
North Pacific Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL
North Pacific Termo Piknik Çantası 15 Litre 179 TL
North Pacific Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 25 Litre 399 TL
Valiz Organizer Set 6'lı 129 TL
North Pacific Kadın Spor Çanta 549 TL
Kadın Hasır Kol Çantası 299 TL
25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL
Kullan - At Plastik Ürünler 25 TL
Katlanır Piknik Sepeti 479 TL
Musluklu Piknik Termos 399 TL
Buzluk Termos 11 Litre 659 TL
Buzluk Termos 60 Litre 2.190 TL
Buz Aküsü 25 TL
Cricket Çakmak 2'li 59 TL
Kav Kibrit 10'lu 55 TL
Masa Örtüsü 10'lu 39 TL