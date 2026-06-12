Bir zamanlar altın değerindeydi: Şimdi yalnız bir ilimizde hasat ediliyor

İmparatorun atlı ulakları sadece bu meyve için koşardı

İşin geçmişi Han Hanedanı'na uzanıyor. Ülkenin güneyinde, bugünkü Guangdong bölgesinde yetişen taze liçi imparatorluk sarayına haraç olarak gönderilirdi. Talep yüksek olduğu kadar mesafe de uzundu. Bu meyveyi vaktinde başkente taşımak için kurulan hızlı atlı kurye hattının tek görevi buydu.

Birkaç yüzyıl sonra, Tang döneminde, bu kez bir cariye yüzünden aynı koşturmaca tekrarlandı. İmparator Xuanzong'un gözdesi Yang Guifei liçiye öyle düşkündü ki imparator onu kıramadı. Güneyden başkente taze liçi taşıtmak için atlılar yine gece gündüz yola koyuldu. Rivayete göre meyve bazen daha tazeyken sarayına ulaşsın diye atlar birbiri ardına değiştirildi, yine de çoğu yolda tükendi. Liçinin Çin'de "aşk meyvesi" diye anılması işte bu cariyeden gelir.

Çinli âlimler de meyveyi yazıya geçirmekten geri durmadı. Cai Xiang adında biri, yalnızca liçiyi konu alan 'Li chi pu' diye bir inceleme bırakmış; bir meyveye böyle koca bir kitap adanması bile başlı başına dikkat çekici. Yetiştiriciliğinin geçmişi en az bin yıl öncesine dayanıyor.