Borsa bugün açık mı? BIST EKRANINA GİRİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! Borsa İstanbul bugün (15 Temmuz Çarşamba) çalışıyor mu?
Borsa İstanbul ekranları bugün açık mı, işlem yapılacak mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olduğu için bugün resmi tatil ve birçok kamu kurum ve kuruluşu bugün kapalı olacak. Borsada işlem yapacaklarda merak içerisinde "Borsa İstanbul ekranları bugün açık mı?" ve "Borsa bugün çalışıyor mu?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, BİST Borsa İstanbul bugün açık mı? İşte detaylar...
BİST ekranları bugün açık mı? Bilindiği üzere 15 Temmuz resmi tatil ve bu nedenle birçok kurum ve kuruluş gün içerisinde kapalı olacak. Bugün gün içerisinde borsa ekranlarını takip etmek isteyenlerde merakla "Borsa İstanbul BİST bugün çalışıyor mu?" ve "BİST ekranları bugün açık mı?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...
BORSA İSTANBUL BUGÜN (15 TEMMUZ ÇARŞAMBA) ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olduğundan, Borsa İstanbul çatısı altındaki tüm piyasalarda (Pay Piyasası, VİOP ve Borçlanma Araçları Piyasası dahil) işlem yapılmamaktadır.
İşlemler, 16 Temmuz Perşembe sabahı standart çalışma saatlerinde (saat 09:40'ta açılış seansı, 10:00'da normal seans) kaldığı yerden devam edecektir.
BORSA İSTANBUL EKRANLARI BUGÜN AÇIK MI?
Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatili olduğu için Borsa İstanbul'da hiçbir piyasada (Pay Piyasası, VİOP, Borçlanma Araçları) seans yapılmıyor.
Bu nedenle aracı kurum ekranlarında, banka uygulamalarında ya da takip platformlarında fiyatlar hareket etmez, canlı veri akışı olmaz ve yeni emir iletilemez.
Ekranlar ve işlemler, yarın (16 Temmuz Perşembe) sabah saat 09:40'taki açılış seansı ile birlikte tekrar hareketlenmeye başlayacak.