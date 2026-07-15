Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Borsa bugün açık mı? BIST EKRANINA GİRİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! Borsa İstanbul bugün (15 Temmuz Çarşamba) çalışıyor mu?

        Borsa bugün açık mı? BIST EKRANINA GİRİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! Borsa İstanbul bugün (15 Temmuz Çarşamba) çalışıyor mu?

        Borsa İstanbul ekranları bugün açık mı, işlem yapılacak mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olduğu için bugün resmi tatil ve birçok kamu kurum ve kuruluşu bugün kapalı olacak. Borsada işlem yapacaklarda merak içerisinde "Borsa İstanbul ekranları bugün açık mı?" ve "Borsa bugün çalışıyor mu?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, BİST Borsa İstanbul bugün açık mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BİST ekranları bugün açık mı? Bilindiği üzere 15 Temmuz resmi tatil ve bu nedenle birçok kurum ve kuruluş gün içerisinde kapalı olacak. Bugün gün içerisinde borsa ekranlarını takip etmek isteyenlerde merakla "Borsa İstanbul BİST bugün çalışıyor mu?" ve "BİST ekranları bugün açık mı?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

        2

        BORSA İSTANBUL BUGÜN (15 TEMMUZ ÇARŞAMBA) ÇALIŞIYOR MU?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olduğundan, Borsa İstanbul çatısı altındaki tüm piyasalarda (Pay Piyasası, VİOP ve Borçlanma Araçları Piyasası dahil) işlem yapılmamaktadır.

        İşlemler, 16 Temmuz Perşembe sabahı standart çalışma saatlerinde (saat 09:40'ta açılış seansı, 10:00'da normal seans) kaldığı yerden devam edecektir.

        3

        BORSA İSTANBUL EKRANLARI BUGÜN AÇIK MI?

        Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatili olduğu için Borsa İstanbul'da hiçbir piyasada (Pay Piyasası, VİOP, Borçlanma Araçları) seans yapılmıyor.

        Bu nedenle aracı kurum ekranlarında, banka uygulamalarında ya da takip platformlarında fiyatlar hareket etmez, canlı veri akışı olmaz ve yeni emir iletilemez.

        Ekranlar ve işlemler, yarın (16 Temmuz Perşembe) sabah saat 09:40'taki açılış seansı ile birlikte tekrar hareketlenmeye başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 12 Temmuz 2026 (Özgür Özel Parti Kursa Kaç Vekil Gider?)

        CHP'de değişim tartışmaları yeniden siyasetin merkezinde. Parti yönetiminde yaşanan gelişmeler, kurultay süreci, olası ihraç kararları ve kulislerde konuşulan yeni yol haritası, Ankara'da en çok tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Özgür Özel'in "çok yakında" açıklaması hangi adımların habercis...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Bertuğ Yıldırım baba oldu
        Bertuğ Yıldırım baba oldu