Borsa İstanbul'da haftanın işlem gününde yatırımcıların odağında küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içindeki gündem bulunurken BIST 100 endeksi satış baskısıyla karşılaştı. Günün sonunda endeks 12.290,58 puana gerileyerek önceki kapanışa göre yüzde 2,40 değer kaybetti. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 yükselirken holding endeksi yüzde 2,05 düşüş kaydetti. Sektörler arasında finansal kiralama, faktoring yüzde 8,20'lik kayıpla en fazla gerileyen sektör olurken ulaştırma yüzde 0,59 ile en fazla yükselen sektör oldu. Peki Borsa neden düştü? 29 Eylül 2026 BIST 100 ile borsa neden düşüyor? İşte detaylar...