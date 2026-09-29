Borsa günü düşüşle tamamladı! 29 Eylül Salı borsa neden düştü?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,61 düşüşle 12.516,00 puandan başlarken günü yüzde 2,40 değer kaybıyla 12.290,58 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 302,18 puan gerilerken, Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira oldu. Gün boyunca genele yayılan satışlar BIST 100 üzerinde baskı oluştururken bazı sektörlerdeki sert kayıplar dikkat çekti. Küresel piyasalarda yüksek tahvil faizleri ve Orta Doğu'daki belirsizlikler risk iştahındaki toparlanmayı sınırladı. Yurt içinde ise yatırımcıların gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından atılabilecek adımlar yer aldı. Peki Borsa neden düştü? İşte 29 Eylül Salı BIST 100'deki düşüşün nedenleri.
Borsa İstanbul'da haftanın işlem gününde yatırımcıların odağında küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içindeki gündem bulunurken BIST 100 endeksi satış baskısıyla karşılaştı. Günün sonunda endeks 12.290,58 puana gerileyerek önceki kapanışa göre yüzde 2,40 değer kaybetti. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 yükselirken holding endeksi yüzde 2,05 düşüş kaydetti. Sektörler arasında finansal kiralama, faktoring yüzde 8,20'lik kayıpla en fazla gerileyen sektör olurken ulaştırma yüzde 0,59 ile en fazla yükselen sektör oldu. Peki Borsa neden düştü? 29 Eylül 2026 BIST 100 ile borsa neden düşüyor? İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
BIST 100 endeksinde gün boyunca etkili olan satış baskısında hem küresel piyasalardaki gelişmeler hem de yurt içindeki beklentiler öne çıktı. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme ve Anthropic'in halka arz ile yatırım planlarına ilişkin haberler teknoloji hisselerini desteklerken, yüksek tahvil faizleri ve Orta Doğu'daki belirsizlikler risk iştahındaki toparlanmayı sınırladı.
Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da genele yayılan satışlar dikkat çekti. Yatırımcıların odağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından atılabilecek adımlar bulunurken, piyasadaki temkinli seyir gün boyunca devam etti.
Sektör endekslerinde günün en dikkat çekici hareketi finansal kiralama, faktoring tarafında yaşandı. Söz konusu sektör endeksi yüzde 8,20 değer kaybederek günün en fazla gerileyen sektörü oldu.
Holding endeksi de yüzde 2,05 düşüş kaydederek BIST 100 üzerindeki satış baskısına katkıda bulundu. Bankacılık endeksi ise yüzde 0,10 değer kazanarak diğer büyük sektörlerden ayrıştı.
Ulaştırma endeksi yüzde 0,59 yükselişle sektörler arasında günün en fazla kazandıranı oldu.
Analistlerin değerlendirmelerine göre BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puan seviyeleri destek olarak takip ediliyor. Endekste olası tepki hareketlerinde ise 12.400 ve 12.500 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.
BIST 100'ün 12.290,58 puandan kapanmasının ardından yatırımcıların özellikle 12.200 puan seviyesindeki hareketleri yakından izlemesi bekleniyor.