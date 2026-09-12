BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 12 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
12 Eylül 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler, ulusal kanalların güncel yayın takviminde hangi dizi, film, yarışma ve programların yer aldığını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'de bu akşam ekrana gelecek içerikler belli oldu. İşte 12 Eylül 2026 Cumartesi gününün TV yayın akışı ve prime-time programları...
Hafta sonunun ilk gününde televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımlar merak konusu oldu. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü dizi, film, yarışma ve eğlence programlarını takip etmek isteyenler, kanalların yayın akışını araştırıyor. Akşam kuşağında hangi yapımların yer alacağı izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin güncel program listesi belli oldu. İşte 12 Eylül Cumartesi televizyon yayın akışı...
KANALLARIN 12 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Sevdan Bir Ateş
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Muhtemel Aşk
15:30 Sevdan Bir Ateş
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Sevdan Bir Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo-Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Daha 17
15:45 Haysiyet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Sezon)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Hayallerinin Peşinde
06:45 Kalk Gidelim
09:50 Gönül Dağı
13:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15:00 Evlilik Güzeldir
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:35 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Mercan Köşk
12:40 Aşk ve Taht
15:40 A.B.İ. Dizi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mercan Köşk
23:20 Mercan Köşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:30 İki Aile
07:00 Tuzlu Kahve
10:00 Güzel Köylü
13:00 Sevdiğim Sensin
16:00 Tuzlu Kahve
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
23:00 Tuzlu Kahve
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Şevkat Yerimdar
13.45 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Rüzgara Bırak
22.00 Sekizinci Aile
23.00 Şevkat Yerimdar
23.45 Gündem Futbol
01.30 Rüzgara Bırak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye