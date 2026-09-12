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        Haberler Bilgi BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 12 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 12 Eylül 2026 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        12 Eylül 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler, ulusal kanalların güncel yayın takviminde hangi dizi, film, yarışma ve programların yer aldığını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'de bu akşam ekrana gelecek içerikler belli oldu. İşte 12 Eylül 2026 Cumartesi gününün TV yayın akışı ve prime-time programları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        1

        Hafta sonunun ilk gününde televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımlar merak konusu oldu. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü dizi, film, yarışma ve eğlence programlarını takip etmek isteyenler, kanalların yayın akışını araştırıyor. Akşam kuşağında hangi yapımların yer alacağı izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin güncel program listesi belli oldu. İşte 12 Eylül Cumartesi televizyon yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 12 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:45 Sevdan Bir Ateş

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Muhtemel Aşk

        15:30 Sevdan Bir Ateş

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:30 Sevdan Bir Ateş

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo-Can

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Daha 17

        15:45 Haysiyet

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Sezon)

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:03 İstiklal Marşı

        06:05 Hayallerinin Peşinde

        06:45 Kalk Gidelim

        09:50 Gönül Dağı

        13:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        15:00 Evlilik Güzeldir

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        02:35 Seksenler

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Mercan Köşk

        12:40 Aşk ve Taht

        15:40 A.B.İ. Dizi

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Mercan Köşk

        23:20 Mercan Köşk

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        05:30 İki Aile

        07:00 Tuzlu Kahve

        10:00 Güzel Köylü

        13:00 Sevdiğim Sensin

        16:00 Tuzlu Kahve

        19:00 Star Haber

        20:00 Sevdiğim Sensin

        23:00 Tuzlu Kahve

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Şevkat Yerimdar

        13.45 Ben Leman

        16.30 Karagül

        19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Rüzgara Bırak

        22.00 Sekizinci Aile

        23.00 Şevkat Yerimdar

        23.45 Gündem Futbol

        01.30 Rüzgara Bırak

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        15:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

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