BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 29 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI: Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...
Televizyon ekranlarında gün boyunca hangi yapımların yer alacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, 29 Eylül 2026 Salı günü TV yayın akışlarını araştırıyor. Ulusal kanalların günlük programlarında dizilerden filmlere, yarışma programlarından haber bültenlerine kadar pek çok farklı içerik yer alıyor. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ve program saatlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var, hangi dizi ve filmler saat kaçta ekrana gelecek? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in 29 Eylül Salı gününe ait güncel yayın akışı...
Ekran karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için televizyon kanallarının bugünkü programları merak konusu oldu. 29 Eylül Salı günü ulusal kanallarda yayınlanacak dizi, film, yarışma ve diğer programların başlama saatleri araştırılıyor. Gün içerisinde ekrana gelecek tüm içerikleri önceden öğrenmek isteyenler ise Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanalların güncel yayın programlarını kontrol ediyor. Peki bugün televizyonda neler var, hangi yapım saat kaçta başlayacak? İşte 29 Eylül 2026 Salı günü kanalların yayın akışında yer alan programlar...
KANALLARIN 29 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Muhtemel Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Haysiyet
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Üç Kız Kardeş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Ömür Usta
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Anne Yarısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Anne Yarısı (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)