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        Haberler Bilgi BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 29 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI: Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 29 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI: Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...

        Televizyon ekranlarında gün boyunca hangi yapımların yer alacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, 29 Eylül 2026 Salı günü TV yayın akışlarını araştırıyor. Ulusal kanalların günlük programlarında dizilerden filmlere, yarışma programlarından haber bültenlerine kadar pek çok farklı içerik yer alıyor. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ve program saatlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var, hangi dizi ve filmler saat kaçta ekrana gelecek? İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in 29 Eylül Salı gününe ait güncel yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        1

        Ekran karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için televizyon kanallarının bugünkü programları merak konusu oldu. 29 Eylül Salı günü ulusal kanallarda yayınlanacak dizi, film, yarışma ve diğer programların başlama saatleri araştırılıyor. Gün içerisinde ekrana gelecek tüm içerikleri önceden öğrenmek isteyenler ise Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanalların güncel yayın programlarını kontrol ediyor. Peki bugün televizyonda neler var, hangi yapım saat kaçta başlayacak? İşte 29 Eylül 2026 Salı günü kanalların yayın akışında yer alan programlar...

        2

        KANALLARIN 29 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Muhtemel Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Sevdan Bir Ateş

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Haysiyet

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Üç Kız Kardeş

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Haysiyet (Yeni Bölüm)

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 A.B.İ (Yeni Bölüm)

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Ömür Usta

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Anne Yarısı

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Anne Yarısı (Yeni Bölüm)

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Doktor Aksoy

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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