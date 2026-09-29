BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 29 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI: Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...

Ekran karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için televizyon kanallarının bugünkü programları merak konusu oldu. 29 Eylül Salı günü ulusal kanallarda yayınlanacak dizi, film, yarışma ve diğer programların başlama saatleri araştırılıyor. Gün içerisinde ekrana gelecek tüm içerikleri önceden öğrenmek isteyenler ise Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV kanalların güncel yayın programlarını kontrol ediyor. Peki bugün televizyonda neler var, hangi yapım saat kaçta başlayacak? İşte 29 Eylül 2026 Salı günü kanalların yayın akışında yer alan programlar...