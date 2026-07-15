BUGÜN (15 TEMMUZ) HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI? 15 Temmuz Çarşamba (bugün) sağlık ocakları ve poliklinikler kapalı mı?
Resmi tatillerde kamu kurumlarının çalışma düzeni her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, hastanelerin bugünkü işleyişine dair detayları merak ediyor. Acil ihtiyaçlar, randevulu muayeneler ve hastane hizmetlerinin nasıl sürdürüldüğüne dair bilgiler ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba (bugün) hastaneler açık mı? Ayrıntılar haberimizde.
Resmi tatillerde kamu kurumlarının çalışma düzeni her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, hastanelerin bugünkü işleyişine dair detayları merak ediyor. Acil ihtiyaçlar, randevulu muayeneler ve hastane hizmetlerinin nasıl sürdürüldüğüne dair bilgiler ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba (bugün) hastaneler açık mı? Ayrıntılar haberimizde.
BUGÜN (15 TEMMUZ) HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
15 Temmuz’un resmi tatil olması sebebiyle hastanelerde poliklinik hizmetleri ile aile sağlığı merkezleri (ASM) bugün hizmet vermeyecek, planlı muayenelere geçici olarak ara verilecektir. Ancak acil sağlık ihtiyacı bulunan vatandaşlar için hastanelerin acil servisleri gün boyunca ve gece saatlerinde kesintisiz şekilde hizmet sunmaya devam edecektir.
BUGÜN (15 TEMMUZ) SAĞLIK OCAKLARI VE POLİKLİNİKLER AÇIK MI?
Sağlık hizmeti almak isteyenlerin, poliklinik randevuları ve aile hekimi işlemlerini tatilin ardından başlayacak ilk iş gününe göre planlamaları önem taşıyor.