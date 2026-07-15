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        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ KAPALI MI? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? İşte 15 Temmuz köprüsüne alternatif yollar ve güzergahlar...

        BUGÜN 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ KAPALI MI? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? İşte 15 Temmuz köprüsüne alternatif yollar ve güzergahlar...

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek anma yürüyüşü, kent trafiğinde bazı düzenlemeleri beraberinde getirecek. Etkinlik süresince Anadolu ve Avrupa yakaları arasındaki ulaşımın önemli noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç geçişine geçici olarak kapatılacak. Bu nedenle sürücüler, köprünün hangi saatler arasında kapalı kalacağını ve ulaşım için hangi alternatif güzergahların kullanılabileceğini araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün trafiğe açık mı, kapanış ve yeniden açılış saatleri ne zaman? İşte ulaşım düzenlemesine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 12:51 Güncelleme:
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        1

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul’da düzenlenecek anma programı ve yürüyüş nedeniyle trafikte geçici değişiklikler uygulanacak. Organizasyon süresince iki yakayı birbirine bağlayan ana ulaşım noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı bağlantı yolları araç geçişine kapatılacak. Yola çıkacak vatandaşlar, kısıtlamanın başlayacağı ve sona ereceği saatlerin yanı sıra kullanılabilecek alternatif güzergahları araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün hangi saatlerde kapalı olacak, trafik ne zaman normale dönecek? İşte sürücüleri ilgilendiren ulaşım düzenlemesinin detayları...

        2

        15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BUGÜN KAPALI MI?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma yürüyüşü ve etkinlikler nedeniyle İstanbul’da bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatılacak. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile köprüye ulaşımı sağlayan bağlantı güzergâhlarında araç geçişine izin verilmeyecek.

        3

        15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün açıklamasına göre, koşu programı kapsamında söz konusu yollar saat 03.00’ten 15.00’e kadar trafiğe kapalı olacak.

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        15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'NE ALTERNATİF YOLLAR

        - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)

        - Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS)

        - Avrasya Tüneli

        - Toplu taşıma ile Marmaray seferleri ve Şehir Hatları vapur seferleri de tercih edilebilir.

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