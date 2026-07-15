BANKLAR bugün AÇIK MI ÇALIŞIYOR MU? Şubeye gidecekler dikkat! 15 Temmuz'da özel banklar (Akbank, Yapıkredi, Granti, QNB, Denizbank) açık mı?
Bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü... Resmi tatil olması nedeniyle kamu kuruluşları bugün hizmet vermiyor. Dolayısıyla kamu bankaları da bugün hizmet vermeyecekler. Peki, özel banklar bugün açık mı? Örneğin Akbank, Yapı Kredi, Granti, QNB, Denizbank gibi özel bankalar bugün çalışıyor mu? 15 Temmuz bugün FAST ile EFT ve havale yapılır mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...
Bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu? Bugün EFT ve havale yapılır mı? 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü yani bugün resmi tatil olduğu için birçok kurum ve kuruluş gün içerisinde hizmet vermiyor. Bu nedenle kamu bankaları da bugün çalışmıyor. Peki, özel banklar bugün çalışıyor mu? Gün içerisinde bankada işi olanlar tarafından merak edilip araştırılan bu sorunun cevanbını sizler için haberimizde derledik. Peki, bugün bankalar açık mı? Özel bankalar öreneğin Akbank, Yapı Kredi, Granti, QNB, Denizbank bugün çalışıyor mu? 15 Temmuz bugün FAST ile EFT ve havale yapılır mı? Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, 15 TEMMUZ'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Hemen belirtelim ki 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma günü resmi tatil olduğu için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları ile özel bankalar bugün hizmet vermeyecekler. Yarın yani 16 Temmuz saat 09.00 itibarıyla bankalar yeniden hizmet vermeye devam edecekler.
BUGÜN HAVALE VE EFT YAPILIR MI?
Bugün havale yapılabilir ancak normal yolla EFT yapılamaz. Gönderilenparalar ertesi gün mesai saatlerinde gönderilen hesaplara geçer.
AKBANK BUGÜN (15 TEMMUZ) AÇIK MI?
Diğer özel ve kamu banklarında olduğu gibi Akbank'ta 15 Temmuz resmi tatil olduğu için bugün kapalı olacak.
YAPI KREDİ BANKASI 15 TEMMUZ YANİ BUGÜN AÇIK MI?
Yapı Kredi bankası 15 Temmuz Milli Birlik ve Dyanışma Günü yani bugün resmi tatil olması nedeniyle müşterilerine şubelerinden hizmet vermeyecek. Yani Yapı Kredi bankası şubeleri bugün kapalı olacak.
GARANTİ BBVA BANKASI BUGÜN 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA AÇIK MI?
15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için bugün diğer bankalarla birlikte Garanti BBVA Bankası da kapalı olacak.