Bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu? Bugün EFT ve havale yapılır mı? 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü yani bugün resmi tatil olduğu için birçok kurum ve kuruluş gün içerisinde hizmet vermiyor. Bu nedenle kamu bankaları da bugün çalışmıyor. Peki, özel banklar bugün çalışıyor mu? Gün içerisinde bankada işi olanlar tarafından merak edilip araştırılan bu sorunun cevanbını sizler için haberimizde derledik. Peki, bugün bankalar açık mı? Özel bankalar öreneğin Akbank, Yapı Kredi, Granti, QNB, Denizbank bugün çalışıyor mu? 15 Temmuz bugün FAST ile EFT ve havale yapılır mı? Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...