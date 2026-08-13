BUGÜN DENİZE GİRMEK YASAK MI? 13 Ağustos 2026 Perşembe günü hangi il ve ilçelerde denize girme yasağı var?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarılara göre Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Karadeniz'de ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde vatandaşların denize girmesi yasaklandı. Peki, 13 Ağustos 2026 bugün denize girmek yasak mı, hangi illerde denize girmek yasak? İşte, 13 Ağustos denize girme yasağı olan iller ve ilçeler…
Denize giriş yasağı olan il ve ilçeler, Valilikler tarafından yapılan son dakika duyurularının ardından araştırılmaya başlandı. Marmara ve Karadeniz’de beklenilen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı. Türkiye'nin kuzeyi kuvvetli sağanak ve fırtınaya hazırlanırken gözler “13 Ağustos 2026 Perşembe günü hangi il ve ilçelerde denize girme yasağı var?” İşte 13 Ağustos Valilik açıklamaları ile bugün denize girme yasağı olan iller…
DENİZE GİRMEK YASAK MI?
Marmara ve Karadeniz'de beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlar nedeniyle; İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli'nin bazı ilçeleri ile Bartın ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı.
BUGÜN HANGİ İLLERDE DENİZ GİRMEK YASAK?
Meteoroloji'den yapılan uyarılarda, bugün Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Karadeniz'de ise sağanak yağış bekleniyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'un 3 ilçesinde, Tekirdağ'ın Saray, Kırklareli'nin Vize, Kocaeli'nin Kandıra ilçeleri ile Bartın, Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı.
Türkiye'nin kuzeyi kuvvetli sağanak ve fırtınaya hazırlanıyor. Valiliklerden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
ŞİLE, ARNAVUTKÖY VE SARIYER'DE YASAK
İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda, dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı.
Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.
Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan duyuruda da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13-14 Ağustos'ta dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
TEKİRDAĞ'IN SARAY VE KIRKLARELİ'NİN VİZE İLÇELERİNDE YASAK
Karadeniz kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde yarın denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz genelinde 13 Ağustos tarihinde 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 13 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
BARTIN'DA DENİZE GİRMEK 1 GÜN YASAKLANDI
Bartın Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ağustos Perşembe günü il genelinde denize girmek yasaklandı.
Bartın Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 13 Ağustos 2026 tarihinde denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı ifade edildi.
KANDIRA SAHİLLERİNDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm sahillerde denize girişlere yasak getirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yarın ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde yarın denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.
ZONGULDAK'TA DENİZE GİRMEK 4 GÜN YASAKLANDI
Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13-16 Ağustos tarihleri arasında il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Zonguldak Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 13-16 Ağustos 2026 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı belirtildi.