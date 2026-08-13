BUGÜN DENİZE GİRMEK YASAK MI? 13 Ağustos 2026 Perşembe günü hangi il ve ilçelerde denize girme yasağı var?

Denize giriş yasağı olan il ve ilçeler, Valilikler tarafından yapılan son dakika duyurularının ardından araştırılmaya başlandı. Marmara ve Karadeniz’de beklenilen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı. Türkiye'nin kuzeyi kuvvetli sağanak ve fırtınaya hazırlanırken gözler “13 Ağustos 2026 Perşembe günü hangi il ve ilçelerde denize girme yasağı var?” İşte 13 Ağustos Valilik açıklamaları ile bugün denize girme yasağı olan iller…