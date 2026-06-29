Gelinim Mutfakta’da 29 Haziran 2026 Pazartesi günü final serisinin ilk mücadelesi ekrana geldi. Beşi bir yerde altını kazanmak isteyen gelinler, günün yemeğinde en başarılı tabağı çıkarmak için tezgah başında kıyasıya yarıştı. Kayınvalidelerin tadım sonrası yaptığı puanlamayla günün sıralaması netleşirken, en yüksek puanı alan gelin ve beşi bir yerde altının sahibi merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu, beşi bir yerdeyi hangi yarışmacı aldı? İşte 29 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün öne çıkan isimleri...