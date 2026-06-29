Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı? 29 Haziran 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'da yeni haftada final serisinin ilk bölümüyle birlikte rekabet yeniden başladı. Yarışmacılar, günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya mücadele ederken, kayınvalideler tadımın ardından puanlarını açıkladı. Programın sonunda gün birincisi olan gelin, beşi bir yerde altının sahibi ve en düşük puanı alan yarışmacı izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, 29 Haziran 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, beşi bir yerde altını kim kazandı? İşte günün puan durumu ve günün kazananı...
Gelinim Mutfakta’da 29 Haziran 2026 Pazartesi günü final serisinin ilk mücadelesi ekrana geldi. Beşi bir yerde altını kazanmak isteyen gelinler, günün yemeğinde en başarılı tabağı çıkarmak için tezgah başında kıyasıya yarıştı. Kayınvalidelerin tadım sonrası yaptığı puanlamayla günün sıralaması netleşirken, en yüksek puanı alan gelin ve beşi bir yerde altının sahibi merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu, beşi bir yerdeyi hangi yarışmacı aldı? İşte 29 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün öne çıkan isimleri...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta programında bugün en yüksek puanı alan ve beşi bir yerde altını kazanan Tuğba gelin oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 29 HAZİRAN 2026
Tuğba: 25
Cemile: 16
Hatice: 12
Aysun: 5