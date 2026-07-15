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        Haberler Bilgi Gündem Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

        Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması, noterlerde işlem yapmayı planlayan vatandaşların çalışma saatlerini araştırmasına neden oldu. Araç satış ve devir işlemleri, vekaletname düzenlenmesi ve diğer noterlik hizmetleri için başvuru yapacak olanlar, noterlerin bugün hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki, 15 Temmuz 2026 bugün noterler açık mı, resmi tatillerde nöbetçi noter uygulaması bulunuyor mu? İşte noterlerin çalışma durumuna ilişkin bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün resmî tatil olması nedeniyle noterlerde bugün işlem yapılamıyor. Kamu kurumlarıyla birlikte noterliklerin de kapalı olduğu bu günde araç devir ve satış işlemleri, vekâletname, ihtarname ve benzeri hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını tatil sonrasına ertelemesi gerekiyor. Peki, 15 Temmuz’da noterler hizmet veriyor mu, bugün nöbetçi noterler açık mı? İşte resmi tatilde noterlerin çalışma durumuna ilişkin ayrıntılar...

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        15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelindeki noterler kapalı olacak.

        Noterlerde resmi tatil boyunca araç satış işlemleri, vekaletname düzenleme, sözleşme onayları ve diğer noterlik hizmetleri gerçekleştirilemeyecek.

        BUGÜN NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

        Resmi tatillerde noterler normal çalışma düzeninde hizmet vermiyor.

        Bu nedenle 15 Temmuz'da noterlerde işlem yapılamayacak. Acil noter işlemleri için vatandaşların resmi tatilin sona ermesini beklemesi gerekiyor.

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        NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

        15 Temmuz resmi tatilinin ardından noterler, 16 Temmuz Perşembe günü normal mesai saatlerinde yeniden hizmet vermeye başlayacak.

        Vatandaşlar, vekalet, araç alım satımı, gayrimenkul işlemleri ve diğer noterlik hizmetlerini bu tarihten itibaren gerçekleştirebilecek.

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