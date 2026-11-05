Bugün okullar tatil mi? 5 Kasım İstanbul’da okul var mı, ders işlenecek mi, Valilik duyurusu geldi mi?

5 KASIM PERŞEMBE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 5 Kasım Perşembe günü henüz okullar tatil edilmedi. Konuya ilişkin henüz İstanbul Valiliği tarafından yapılmış bir açıklama da bulunmuyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bolu, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.