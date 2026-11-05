Bugün okullar tatil mi? 5 Kasım İstanbul’da okul var mı, ders işlenecek mi, Valilik duyurusu geldi mi?
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle okulların tatil edilip edilmediği gündemde yer alıyor. Öğrenciler ve veliler geçtiğimiz ekim ayında yaşanan sel felaketi sonrası okulların tatil edilmesi dolasıyla yine aynı beklenti içine girdi. Konuyla ilgili Valilik duyuruları takip ediliyor. Peki, 5 Kasım bugün okullar tatil mi, İstanbul'da okul var mı, ders işlenecek mi, Valilik duyurusu geldi mi?
Bugün okullar tatil mi, ders var mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden sağanak yağışın 5 Kasım Perşembe günü devam etmesi bekleniyor. İstanbul’da olumsuz hava koşulları sebebiyle ‘’Okullar tatil mi?’’sorusu gündeme geldi. Peki 5 Kasım İstanbul’da okul var mı, ders işlenecek mi, Valilik duyurusu geldi mi?
5 KASIM PERŞEMBE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da 5 Kasım Perşembe günü henüz okullar tatil edilmedi. Konuya ilişkin henüz İstanbul Valiliği tarafından yapılmış bir açıklama da bulunmuyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bolu, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKOM'DAN CUMA GÜNÜNE KADAR UYARI
AKOM tarafından paylaşılan hava durumu raporunda 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının en düşük 12, en yüksek ise 16 derece olması öngörülürken, metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. 6 Kasım 2026 Cuma gününe kadar yağışların devam edeceği de belirtildi.