Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Bugün okullar tatil mi? 9 Kasım 2026 Pazartesi hangi il ve ilçelerde kar tatili ilan edildi?

        Bugün okullar tatil mi? 9 Kasım 2026 Pazartesi hangi il ve ilçelerde kar tatili ilan edildi?

        9 Kasım Pazartesi okulların tatil olup olmadığı, yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının ardından gündeme geldi. Valilik ve kaymakamlıklardan gelen açıklamalarla bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Peki, 9 Kasım Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte, bugün kar tatili olan il ve ilçeler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 06:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yurdun yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk kar tatili kararlarını da beraberinde getirdi. Özellikle kar, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı bazı bölgelerde taşımalı eğitime ara verildi. 9 Kasım Pazartesi günü Valilik açıklamalarının ardından bazı il ve ilçelere kar tatili haberi geldi. Peki, bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde okul yok? İşte, 9 Kasım 2026 Pazartesi kar tatili olan iller…

        2

        9 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

        9 Kasım Pazartesi günü için Trabzon ve Van'da bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kar tatili duyuruları belirli ilçelerdeki taşımalı eğitim uygulamasıyla sınırlı tutuldu.

        3

        TRABZON'DA HANGİ İLÇELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ?

        Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildi. Alınan karar doğrultusunda iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler pazartesi günü ders başı yapmayacak.

        4

        VAN'DA 6 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

        Van'da etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve buzlanma riski nedeniyle 6 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalara göre 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verilen ilçeler şöyle:

        • Çaldıran
        • Muradiye
        • Tuşba
        • İpekyolu
        • Gürpınar
        • Erciş
        5

        Çaldıran Kaymakamlığının açıklamasında, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kar, buzlanma ve tipi nedeniyle karar alındığı belirtildi. Diğer beş ilçenin kaymakamlıkları da yoğun kar yağışı ve buzlanma riskini gerekçe göstererek taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        6

        KAR TATİLİ KARARI ALINAN İL VE İLÇELER HANGİLERİ?

        9 Kasım Pazartesi günü için açıklanan kar tatili kararları Trabzon ve Van'daki bazı ilçeleri kapsıyor.

        Trabzon: Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

        Van: Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı

        İstanbul Zeytinburnu'nda, trafikte yol verme tartışmasında, otomobilinden inen kadın tartıştığı sürücünün aracının camını yumrukladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        #okul
        #tatil
        #kar tatili
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"