Bugün okullar tatil mi? 9 Kasım 2026 Pazartesi hangi il ve ilçelerde kar tatili ilan edildi?
9 Kasım Pazartesi okulların tatil olup olmadığı, yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının ardından gündeme geldi. Valilik ve kaymakamlıklardan gelen açıklamalarla bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Peki, 9 Kasım Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte, bugün kar tatili olan il ve ilçeler listesi...
Yurdun yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk kar tatili kararlarını da beraberinde getirdi. Özellikle kar, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı bazı bölgelerde taşımalı eğitime ara verildi. 9 Kasım Pazartesi günü Valilik açıklamalarının ardından bazı il ve ilçelere kar tatili haberi geldi. Peki, bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde okul yok? İşte, 9 Kasım 2026 Pazartesi kar tatili olan iller…
9 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
9 Kasım Pazartesi günü için Trabzon ve Van'da bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kar tatili duyuruları belirli ilçelerdeki taşımalı eğitim uygulamasıyla sınırlı tutuldu.
TRABZON'DA HANGİ İLÇELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ?
Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildi. Alınan karar doğrultusunda iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler pazartesi günü ders başı yapmayacak.
VAN'DA 6 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ
Van'da etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve buzlanma riski nedeniyle 6 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalara göre 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verilen ilçeler şöyle:
Çaldıran Kaymakamlığının açıklamasında, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kar, buzlanma ve tipi nedeniyle karar alındığı belirtildi. Diğer beş ilçenin kaymakamlıkları da yoğun kar yağışı ve buzlanma riskini gerekçe göstererek taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
KAR TATİLİ KARARI ALINAN İL VE İLÇELER HANGİLERİ?
9 Kasım Pazartesi günü için açıklanan kar tatili kararları Trabzon ve Van'daki bazı ilçeleri kapsıyor.
Trabzon: Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
Van: Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.