Bugün okullar tatil mi? 9 Kasım 2026 Pazartesi hangi il ve ilçelerde kar tatili ilan edildi?

Yurdun yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk kar tatili kararlarını da beraberinde getirdi. Özellikle kar, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı bazı bölgelerde taşımalı eğitime ara verildi. 9 Kasım Pazartesi günü Valilik açıklamalarının ardından bazı il ve ilçelere kar tatili haberi geldi. Peki, bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde okul yok? İşte, 9 Kasım 2026 Pazartesi kar tatili olan iller…