Bugün televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor programları izleyicilerle buluşacak. Haftanın ikinci gününde akşam kuşağının öne çıkan yapımları arasında TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü, ATV’de Var Mısın Yok Musun, Kanal D’de Beyaz’la Joker ve TRT 1’de yayınlanacak Fildişi Sahili - Norveç ile Fransa - İsveç FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu karşılaşmaları yer alıyor. “Bu akşam TV’de ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 30 Haziran Salı gününe ait güncel yayın akışı listesini sizin için haberimizde derledik…