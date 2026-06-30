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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER, FİLMLER VAR? 30 Haziran 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER, FİLMLER VAR? 30 Haziran 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        30 Haziran 2026 Salı günü televizyon kanallarında dizi, yarışma, film ve spor içerikleri izleyicilerin karşısına çıkacak. Haftanın ikinci gününde prime time kuşağında TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü, TRT 1'de ise Fildişi Sahili - Norveç ve Fransa - İsveç FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçları seyircilerle buluşacak. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi filmler ve yarışmalar yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 30 Haziran Salı gününe ait güncel yayın akışı haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 10:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bugün televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor programları izleyicilerle buluşacak. Haftanın ikinci gününde akşam kuşağının öne çıkan yapımları arasında TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü, ATV’de Var Mısın Yok Musun, Kanal D’de Beyaz’la Joker ve TRT 1’de yayınlanacak Fildişi Sahili - Norveç ile Fransa - İsveç FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu karşılaşmaları yer alıyor. “Bu akşam TV’de ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 30 Haziran Salı gününe ait güncel yayın akışı listesini sizin için haberimizde derledik…

        2

        KANALLARIN 30 HAZİRAN 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Aslan Bacanak

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

        00.15 Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D

        07.00 Yabancı Damat

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Beyaz’la Joker (Yeni Bölüm)

        23.15 Dünyalar Savaşı: Saldırı

        4

        ATV

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16.00 Altı Üstü İstanbul

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun (Yeni Bölüm)

        23.40 Altı Üstü İstanbul

        5

        TRT 1

        06.15 Hayallerinin Peşinde

        06.58 İstiklal Marşı

        07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        08.05 Hangimiz Sevmedik

        10.20 Kasaba Doktoru

        13.50 Seksenler

        14.40 Yürek Çıkmazı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Fildişi Sahili - Norveç | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        22.15 Marnalı

        23.05 Kupa Saati

        00.00 Fransa - İsveç | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        02.30 Marnalı

        03.20 Şehrimin Takımı

        04.00 Meksika - Ekvador | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        6

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Ateşböceği

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 Aramızda Kalsın

        16.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Uncharted Kayıp Miras

        22.30 Uncharted Kayıp Miras

        00.45 Aramızda Kalsın

        7

        NOW TV

        08:30 Çalar Saat

        10.00 Her Yerde Sen

        11.45 Şahane Hayatım

        15.00 Sen Çal Kapımı

        16.45 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Recep İvedik 5

        22.15 Recep İvedik 5

        8

        TV8

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        15:30 Şanslı Pasaport

        17:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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