BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER, FİLMLER VAR? 30 Haziran 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi
30 Haziran 2026 Salı günü televizyon kanallarında dizi, yarışma, film ve spor içerikleri izleyicilerin karşısına çıkacak. Haftanın ikinci gününde prime time kuşağında TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü, TRT 1'de ise Fildişi Sahili - Norveç ve Fransa - İsveç FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçları seyircilerle buluşacak. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi filmler ve yarışmalar yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 30 Haziran Salı gününe ait güncel yayın akışı haberimizde…
Bugün televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor programları izleyicilerle buluşacak. Haftanın ikinci gününde akşam kuşağının öne çıkan yapımları arasında TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü, ATV’de Var Mısın Yok Musun, Kanal D’de Beyaz’la Joker ve TRT 1’de yayınlanacak Fildişi Sahili - Norveç ile Fransa - İsveç FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu karşılaşmaları yer alıyor. “Bu akşam TV’de ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 30 Haziran Salı gününe ait güncel yayın akışı listesini sizin için haberimizde derledik…
KANALLARIN 30 HAZİRAN 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Aslan Bacanak
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Muhtemel Aşk
KANAL D
07.00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz’la Joker (Yeni Bölüm)
23.15 Dünyalar Savaşı: Saldırı
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Altı Üstü İstanbul
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun (Yeni Bölüm)
23.40 Altı Üstü İstanbul
TRT 1
06.15 Hayallerinin Peşinde
06.58 İstiklal Marşı
07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08.05 Hangimiz Sevmedik
10.20 Kasaba Doktoru
13.50 Seksenler
14.40 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Fildişi Sahili - Norveç | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
22.15 Marnalı
23.05 Kupa Saati
00.00 Fransa - İsveç | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
02.30 Marnalı
03.20 Şehrimin Takımı
04.00 Meksika - Ekvador | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Uncharted Kayıp Miras
22.30 Uncharted Kayıp Miras
00.45 Aramızda Kalsın
NOW TV
08:30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
11.45 Şahane Hayatım
15.00 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik 5
22.15 Recep İvedik 5
TV8
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 Şanslı Pasaport
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)