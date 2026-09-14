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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 14 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 14 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        14 Eylül 2026 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programları izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Uzak Şehir yeni bölümüyle ekrana gelirken, ATV'de Altı Üstü İstanbul, TV8'de ise MasterChef Türkiye yayınlanacak. Show TV'de Güldür Güldür Show eğlenceyi ekranlara taşırken, TRT 1'de ise Evlilik Güzeldir seyirci karşısına çıkacak. Peki, bu akşam hangi kanalda hangi program var? İşte 14 Eylül Pazartesi gününe ait güncel televizyon yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        1

        Televizyon izleyicileri için 14 Eylül 2026 Pazartesi akşamı oldukça hareketli geçecek. Ana kanallar, prime time kuşağında dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla ekran başındakilere farklı seçenekler sunacak. Kanal D, Uzak Şehir’i yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarırken ATV’de Altı Üstü İstanbul, TV8’de MasterChef Türkiye yayınlanacak. Show TV’de Güldür Güldür Show ekrana gelirken, NOW TV Recep İvedik 6’yı, TRT 1 ise Evlilik Güzeldir’i izleyicilerle buluşturacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var? İşte 14 Eylül Pazartesi günü kanalların yayın programında yer alan yapımlar...

        2

        KANALLARIN 14 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Siyah Kalp

        09:00 - Güzel Günler

        12:30 – Buse Varol ile Gelin Evi

        15:00 – Sevdan Bir Ateş

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:15 - Gece Hattı

        01:15 - Sevdan Bir Ateş

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - İkizler Memo - Can

        09:00 - Yaprak Dökümü

        11:30 - Daha 17

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 – Haysiyet

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Uzak Şehir (Yeni Sezon)

        00:15 - Haysiyet

        02:30 - Gelinim Mutfakta

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 – İstiklal Marşı

        05:45 - Hayallerinin Peşinde

        06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07:30 - Kalk Gidelim

        10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 - Seksenler

        14:40 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Evlilik Güzeldir

        02:30 - Seksenler

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Aramızda Kalsın

        09:30 – Songül ve Uğurlu ile Sana Değer

        13:30 - Güzel Köylü

        15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mercan Köşk

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 - Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        00:20 - A.B.İ.

        03:00 - Mercan Köşk

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:15 - İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 - Kirli Sepeti

        13:30 - En Hamarat Benim

        16:30 - Karagül

        19:00 – Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber

        20:00 - Recep İvedik 6

        22:30 - Sekizinci Aile

        23:15 - Şevkat Yerimdar

        23:50 - Gündem Futbol

        01:30 - Recep İvedik 6

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 - Oynat Bakalım

        09:00 - MasterChef Türkiye

        13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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