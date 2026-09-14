BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 14 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı
14 Eylül 2026 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programları izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Uzak Şehir yeni bölümüyle ekrana gelirken, ATV'de Altı Üstü İstanbul, TV8'de ise MasterChef Türkiye yayınlanacak. Show TV'de Güldür Güldür Show eğlenceyi ekranlara taşırken, TRT 1'de ise Evlilik Güzeldir seyirci karşısına çıkacak. Peki, bu akşam hangi kanalda hangi program var? İşte 14 Eylül Pazartesi gününe ait güncel televizyon yayın akışı...
Televizyon izleyicileri için 14 Eylül 2026 Pazartesi akşamı oldukça hareketli geçecek. Ana kanallar, prime time kuşağında dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla ekran başındakilere farklı seçenekler sunacak. Kanal D, Uzak Şehir’i yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarırken ATV’de Altı Üstü İstanbul, TV8’de MasterChef Türkiye yayınlanacak. Show TV’de Güldür Güldür Show ekrana gelirken, NOW TV Recep İvedik 6’yı, TRT 1 ise Evlilik Güzeldir’i izleyicilerle buluşturacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var? İşte 14 Eylül Pazartesi günü kanalların yayın programında yer alan yapımlar...
KANALLARIN 14 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Siyah Kalp
09:00 - Güzel Günler
12:30 – Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 – Sevdan Bir Ateş
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 - Gece Hattı
01:15 - Sevdan Bir Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - İkizler Memo - Can
09:00 - Yaprak Dökümü
11:30 - Daha 17
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Haysiyet
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Uzak Şehir (Yeni Sezon)
00:15 - Haysiyet
02:30 - Gelinim Mutfakta
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 – İstiklal Marşı
05:45 - Hayallerinin Peşinde
06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:30 - Kalk Gidelim
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:40 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Evlilik Güzeldir
02:30 - Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Aramızda Kalsın
09:30 – Songül ve Uğurlu ile Sana Değer
13:30 - Güzel Köylü
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 – Star Haber
20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mercan Köşk
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 - Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
00:20 - A.B.İ.
03:00 - Mercan Köşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Kirli Sepeti
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Karagül
19:00 – Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber
20:00 - Recep İvedik 6
22:30 - Sekizinci Aile
23:15 - Şevkat Yerimdar
23:50 - Gündem Futbol
01:30 - Recep İvedik 6
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - MasterChef Türkiye
13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz