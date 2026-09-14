BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 14 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri için 14 Eylül 2026 Pazartesi akşamı oldukça hareketli geçecek. Ana kanallar, prime time kuşağında dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla ekran başındakilere farklı seçenekler sunacak. Kanal D, Uzak Şehir’i yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarırken ATV’de Altı Üstü İstanbul, TV8’de MasterChef Türkiye yayınlanacak. Show TV’de Güldür Güldür Show ekrana gelirken, NOW TV Recep İvedik 6’yı, TRT 1 ise Evlilik Güzeldir’i izleyicilerle buluşturacak. Peki, bu akşam televizyonda neler var? İşte 14 Eylül Pazartesi günü kanalların yayın programında yer alan yapımlar...