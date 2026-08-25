BUGÜN TV'DE NELER VAR? 25 Ağustos 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi
Televizyon izleyicileri, Salı akşamı ekranlarda yer alacak dizi, film ve programları öğrenmek için yayın akışı araştırmalarına başladı. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, ulusal kanallarda hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. 25 Ağustos Salı akşamı Kanal D'de Daha 17, Show TV'de Eller Yukarı filmi, TRT 1'de ise Geleceğin Savaşı filmi izleyiciyle buluşacak. Peki bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte 25 Ağustos 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 güncel yayın akışları…
Salı gününü ekran başında değerlendirmek isteyen izleyiciler, televizyon kanallarının akşam kuşağındaki yapımlarını araştırıyor. Dizi, film ve program seçeneklerini takip edenler, “Bu akşam hangi kanalda ne var?” sorusuna yanıt ararken, 25 Ağustos 2026 Salı yayın akışı da belli oldu. Bu akşam Kanal D’de Daha 17, Show TV’de Eller Yukarı filmi, TRT 1’de ise Geleceğin Savaşı filmi ekrana gelecek. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın akışı…
KANALLARIN 25 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
09:00 - Aşk Laftan Anlamaz
12:00 - Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Eller Yukarı (Guns Up)
21:45 - Ölümcül Takip (Survivor)
23:30 - Eller Yukarı (Guns Up)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Daha 17
23:15 - Şeytan Marka Giyer
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:03 – İstiklal Marşı
05:05 - Hayallerinin Peşinde
05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:50 - Kalk Gidelim
10:00 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 - Seksenler
14:30 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Geleceğin Savaşı | Yabancı Sinema
00:00 - Geleceğin Savaşı | Yabancı Sinema
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Erkenci Kuş
08:00 - İki Aile
09:30 – Yüksek Sosyete
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:15 - Güzel Köylü
15:45 - Sevdiğim Sensin
19:00 – Star Haber
20:00 – Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 - Doğanın Kanunu
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 - Bir Gece Masalı
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kırgın Çiçekler
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:30 - Var Mısın Yok Musun
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Altı Üstü İstanbul
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 - Kirli Sepeti
12:00 - Yeraltı
15:00 - Ben Leman
16:30 - Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Hayatımız Film
22:15 - Naz Evi
00:30 - Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 - Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım / Canlı
11:00 - Gazete Magazin
13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
15:30 - MasterChef Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - MasterChef Türkiye