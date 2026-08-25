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        Haberler Bilgi BUGÜN TV'DE NELER VAR? 25 Ağustos 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TV'DE NELER VAR? 25 Ağustos 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        Televizyon izleyicileri, Salı akşamı ekranlarda yer alacak dizi, film ve programları öğrenmek için yayın akışı araştırmalarına başladı. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, ulusal kanallarda hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. 25 Ağustos Salı akşamı Kanal D'de Daha 17, Show TV'de Eller Yukarı filmi, TRT 1'de ise Geleceğin Savaşı filmi izleyiciyle buluşacak. Peki bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte 25 Ağustos 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 güncel yayın akışları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 13:43 Güncelleme:
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        1

        Salı gününü ekran başında değerlendirmek isteyen izleyiciler, televizyon kanallarının akşam kuşağındaki yapımlarını araştırıyor. Dizi, film ve program seçeneklerini takip edenler, “Bu akşam hangi kanalda ne var?” sorusuna yanıt ararken, 25 Ağustos 2026 Salı yayın akışı da belli oldu. Bu akşam Kanal D’de Daha 17, Show TV’de Eller Yukarı filmi, TRT 1’de ise Geleceğin Savaşı filmi ekrana gelecek. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın akışı…

        2

        KANALLARIN 25 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        09:00 - Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 - Buse Varol ile Gelin Evi

        15:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Eller Yukarı (Guns Up)

        21:45 - Ölümcül Takip (Survivor)

        23:30 - Eller Yukarı (Guns Up)

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Küçük Ağa

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Daha 17

        23:15 - Şeytan Marka Giyer

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:03 – İstiklal Marşı

        05:05 - Hayallerinin Peşinde

        05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:50 - Kalk Gidelim

        10:00 - Kendi Düşen Ağlamaz

        13:30 - Seksenler

        14:30 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Geleceğin Savaşı | Yabancı Sinema

        00:00 - Geleceğin Savaşı | Yabancı Sinema

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Erkenci Kuş

        08:00 - İki Aile

        09:30 – Yüksek Sosyete

        12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:15 - Güzel Köylü

        15:45 - Sevdiğim Sensin

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

        22:00 - Doğanın Kanunu

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 - Bir Gece Masalı

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kırgın Çiçekler

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 - Altı Üstü İstanbul

        16:30 - Var Mısın Yok Musun

        19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

        20:00 - Var Mısın Yok Musun

        23:40 - Altı Üstü İstanbul

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 - Kirli Sepeti

        12:00 - Yeraltı

        15:00 - Ben Leman

        16:30 - Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber

        20:00 – Hayatımız Film

        22:15 - Naz Evi

        00:30 - Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 - Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - Oynat Bakalım

        09:00 - Gel Konuşalım / Canlı

        11:00 - Gazete Magazin

        13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        15:30 - MasterChef Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - MasterChef Türkiye

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