BUGÜN TV'DE NELER VAR? 25 Ağustos 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

Salı gününü ekran başında değerlendirmek isteyen izleyiciler, televizyon kanallarının akşam kuşağındaki yapımlarını araştırıyor. Dizi, film ve program seçeneklerini takip edenler, “Bu akşam hangi kanalda ne var?” sorusuna yanıt ararken, 25 Ağustos 2026 Salı yayın akışı da belli oldu. Bu akşam Kanal D’de Daha 17, Show TV’de Eller Yukarı filmi, TRT 1’de ise Geleceğin Savaşı filmi ekrana gelecek. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın akışı…