BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 26 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları!
26 Ağustos 2026 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı bugün oynanacak 4 maçla devam edecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak. Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçına çıkacak. Olimpik Lyon-Fenerbahçe maçı ve Türkiye-Almanya maçı başta olmak üzere bugün oynanacak mcadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 26 Ağustos 2026 bugünkü maçlar listesi!
26 Ağustos 2026 bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda akşam saatlerinde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Voleybolda ise Filenin Sultanları, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçına çıkacak. Türkiye-Almanya maçı ve Olimpik Lyon-Fenerbahçe maçı başta olmak üzere bugünkü mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ağustos 2026 maç programı…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU HEYECANI DEVAM EDİYOR
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu rövanş maçları kapsamında 26 Ağustos Çarşamba bugün 4 karşılaşma oynanacak.
Fenerbahçe, 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
LYON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lyon-Fenerbahçe maçı, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak.
26 AĞUSTOS 2026 BUGÜN MAÇ HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
22.00 | AEK Atina - Levski Sofya
22.00 | Viking FK - Dinamo Zagreb
22.00 | NK Celje - Slovan Bratislava
22.00 | Lyon - Fenerbahçe (TRT 1)
UEFA Konferans Ligi
19.45 | Rapid Wien - Heart of Midlothian
Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
19.00 | Almanya - Türkiye (TRT 1)