Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 26 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları!

        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 26 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları!

        26 Ağustos 2026 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı bugün oynanacak 4 maçla devam edecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak. Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçına çıkacak. Olimpik Lyon-Fenerbahçe maçı ve Türkiye-Almanya maçı başta olmak üzere bugün oynanacak mcadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 26 Ağustos 2026 bugünkü maçlar listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 08:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        26 Ağustos 2026 bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda akşam saatlerinde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Voleybolda ise Filenin Sultanları, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçına çıkacak. Türkiye-Almanya maçı ve Olimpik Lyon-Fenerbahçe maçı başta olmak üzere bugünkü mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ağustos 2026 maç programı…

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU HEYECANI DEVAM EDİYOR

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu rövanş maçları kapsamında 26 Ağustos Çarşamba bugün 4 karşılaşma oynanacak.

        Fenerbahçe, 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        3

        LYON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Lyon-Fenerbahçe maçı, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak.

        4

        26 AĞUSTOS 2026 BUGÜN MAÇ HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        22.00 | AEK Atina - Levski Sofya

        22.00 | Viking FK - Dinamo Zagreb

        22.00 | NK Celje - Slovan Bratislava

        22.00 | Lyon - Fenerbahçe (TRT 1)

        5

        UEFA Konferans Ligi

        19.45 | Rapid Wien - Heart of Midlothian

        6

        Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

        19.00 | Almanya - Türkiye (TRT 1)

        7
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bugün hangi maçlar var
        #bugünkü maçlar
        #26 Ağustos 2026 maç programı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        ABD tüm göçmen vizesi başvurularını durdurdu
        ABD tüm göçmen vizesi başvurularını durdurdu
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        'PYD'nin feshi tarihi bir olay'
        'PYD'nin feshi tarihi bir olay'
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        Stil mi, kimlik mi?
        Stil mi, kimlik mi?
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
        Kaplumbağayı ezerek öldürdü! 15 yıl sonra çıkan görüntüler şoke etti
        Kaplumbağayı ezerek öldürdü! 15 yıl sonra çıkan görüntüler şoke etti
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
        Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Poku Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
        Poku Beşiktaş için İstanbul'a geldi!