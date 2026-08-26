BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 26 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları!

26 Ağustos 2026 bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda akşam saatlerinde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Voleybolda ise Filenin Sultanları, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçına çıkacak. Türkiye-Almanya maçı ve Olimpik Lyon-Fenerbahçe maçı başta olmak üzere bugünkü mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Ağustos 2026 maç programı…