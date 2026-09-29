BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 29 EYLÜL 2026 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün EuroLeague, EuroCup ve UEFA Uluslar Ligi maçları!
29 Eylül 2026 maç programı belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde milli takımların mücadelesi devam ederken basketbolda EuroLeague ve EuroCup heyecanı yaşanacak. İspanya-Hırvatistan, Çekya-İngiltere ve İskoçya-İsviçre karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde yer alırken Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin de basketbol sahnesinde olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 29 Eylül 2026 bugünkü maçlar listesi, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları...
Bugünkü maçlar 29 Eylül 2026 Salı günü oynanacak mücadeleleri takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 10 mücadele oynanacak. Saat 19.00'da iki maçla başlayacak futbol heyecanı, 21.45'te sekiz karşılaşmayla devam edecek. Avrupa basketbolunda ise EuroLeague ve EuroCup heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes, Real Madrid'i ağırlarken Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 29 Eylül 2026 maç programı!
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 EYLÜL 2026 MAÇ PROGRAMI
UEFA Uluslar Ligi
19:00 | Finlandiya - Belarus (CBC Sport)
19:00 | Moldova - Faroe Adaları
21:45 | İspanya - Hırvatistan (A Spor)
21:45 | Lüksemburg - İzlanda
21:45 | Slovakya - Kazakistan (S Sport Plus)
21:45 | Çekya - İngiltere (A Haber)
21:45 | Slovenya - Kuzey Makedonya (S Sport Plus)
21:45 | Bulgaristan - Estonya
21:45 | San Marino - Arnavutluk
21:45 | İskoçya - İsviçre (A Para)
Eurocup
19:00 | Neptunas - Energia Trento (EuroLeague TV)
20:00 | Tofaş - Chemnitz (TRT Spor)
20:00 | Hapoel Jerusalem - Hansa Rostock (EuroLeague TV)
21:00 | Le Mans - Aris (EuroLeague TV)
21:30 | Venezia - Frankfurt (EuroLeague TV)
Euroleague
19:00 | Dubai Basketball - Barcelona
20:00 | Anadolu Efes - Real Madrid (S Sport Plus)
20:00 | Zalgiris - Olimpiakos
20:45 | Fenerbahçe Tarfin - Bayern Münih (S Sport Plus)
21:00 | Kızılyıldız - Hapoel Tel Aviv
21:30 | Olimpia Milano - Virtus Bologna
21.30 | Valencia - Baskonia
21:45 | Paris - Partizan