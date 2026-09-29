BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 29 EYLÜL 2026 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün EuroLeague, EuroCup ve UEFA Uluslar Ligi maçları!

Bugünkü maçlar 29 Eylül 2026 Salı günü oynanacak mücadeleleri takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 10 mücadele oynanacak. Saat 19.00'da iki maçla başlayacak futbol heyecanı, 21.45'te sekiz karşılaşmayla devam edecek. Avrupa basketbolunda ise EuroLeague ve EuroCup heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes, Real Madrid'i ağırlarken Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 29 Eylül 2026 maç programı!