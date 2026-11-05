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        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 KASIM 2026? Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'da sahne alıyor! UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 KASIM 2026? Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'da sahne alıyor! UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor bugün sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar Celtic deplasmanında mücadele ederken bordo-mavililer Freiburg'u konuk edecek. Milan-Ferencvaros, AZ Alkmaar-Juventus ve Leverkusen-Marsilya karşılaşmaları da günün öne çıkan maçları arasında bulunuyor. Kritik karşılaşmaları takip etmek isteyen futbolseverler ise maçların başlama saatlerini ve yayıncı kuruluşlarını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş-Celtic ve Trabzonspor-Freiburg maçları hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte 5 Kasım 2026 maç programı ve canlı yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 08:15 Güncelleme:
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        1

        5 Kasım 2026 maç programı, Avrupa kupalarındaki karşılaşmaları takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta mücadeleleri oynanırken Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak. UEFA Konferans Ligi'nde ise üçüncü hafta heyecanı yaşanacak ve Trabzonspor, Alman ekibi Freiburg'u ağırlayacak. Avrupa'nın önemli takımlarından Milan, Juventus, Ajax, Benfica, Leverkusen ve Crystal Palace da bugün sahaya çıkacak. Karşılaşmalar öncesinde futbolseverlerin gözü maç saatlerine ve yayıncı kuruluşlara çevrildi. Peki, bugün hangi maçlar var, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları şifresiz mi? İşte 5 Kasım 2026 günün maçları ve canlı yayın kanalları…

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 KASIM 2026 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

        5 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde 17, UEFA Konferans Ligi'nde ise 18 karşılaşma oynanacak.

        Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Celtic ile deplasmanda karşılaşırken Trabzonspor, Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Freiburg'u ağırlayacak.

        3

        BEŞİKTAŞ-CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Celtic-Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

        Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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        TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor-Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

        Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

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        5 KASIM 2026 UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        20.45 | Milan - Ferencvaros (tabii)

        20.45 | Sparta Prag - Bournemouth (tabii)

        20.45 | Crystal Palace - Hoffenheim (tabii)

        20.45 | Lilleström - Viktoria Plzen (tabii)

        20.45 | NEC Nijmegen - Omonia (tabii)

        20.45 | Levski Sofya - Jagiellonia (tabii)

        20.45 | Real Sociedad - Lyon (tabii)

        20.45 | Anderlecht - Salzburg (tabii)

        23.00 | AZ Alkmaar - Juventus (tabii)

        23.00 | Leverkusen - Marsilya (tabii)

        23.00 | Celtic - Beşiktaş (TRT 1)

        23.00 | Hapoel Beer Sheva - OFI Crete (tabii)

        23.00 | Celta Vigo - Union Saint-Gilloise (tabii)

        23.00 | Torreense - Ararat-Armenia (tabii)

        23.00 | Sturm Graz - Celje (tabii)

        23.00 | Benfica - Lech Poznan (tabii)

        23.00 | Sunderland - Dinamo Zagreb (tabii)

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        5 KASIM 2026 UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI

        20.45 | Trabzonspor - Freiburg (TRT 1)

        20.45 | Atalanta - Kairat Almaty (tabii)

        20.45 | Midtjylland - Ajax (tabii)

        20.45 | Kızılyıldız - Inter Club d'Escaldes (tabii)

        20.45 | KuPS - Gent (tabii)

        20.45 | Lincoln Red Imps - Hajduk Split (tabii)

        20.45 | AGF Aarhus - Braga (tabii)

        20.45 | Thun - Hearts (tabii)

        20.45 | Mjällby - Borac Banja Luka (tabii)

        23.00 | Monaco - Nordsjaelland (tabii)

        23.00 | Kopenhag - Iberia Tiflis (tabii)

        23.00 | Panathinaikos - CSKA Sofya (tabii)

        23.00 | Twente - Pafos (tabii)

        23.00 | Getafe - Brighton (tabii)

        23.00 | Lugano - Kauno Zalgiris (tabii)

        23.00 | Riga - Jablonec (tabii)

        23.00 | Sint-Truiden - Brann (tabii)

        23.00 | Universitatea Craiova - Egnatia (tabii)

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        5 KASIM 2026 BUGÜN BASKETBOL MAÇLARI VAR MI?

        Futbol karşılaşmalarının yanı sıra EuroLeague'de de heyecan devam edecek. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 5 Kasım Perşembe günü sahaya çıkacak.

        20.15 | Anadolu Efes - Paris Basketbol (S Sport 2)

        21.00 | Fenerbahçe Beko - Baskonia (S Sport Plus)

        22.00 | ASVEL - Bayern Münih (S Sport Plus)

        22.30 | Olimpia Milano - Valencia Basket (S Sport 2)

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