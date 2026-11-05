BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 KASIM 2026? Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'da sahne alıyor! UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

5 Kasım 2026 maç programı, Avrupa kupalarındaki karşılaşmaları takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta mücadeleleri oynanırken Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak. UEFA Konferans Ligi'nde ise üçüncü hafta heyecanı yaşanacak ve Trabzonspor, Alman ekibi Freiburg'u ağırlayacak. Avrupa'nın önemli takımlarından Milan, Juventus, Ajax, Benfica, Leverkusen ve Crystal Palace da bugün sahaya çıkacak. Karşılaşmalar öncesinde futbolseverlerin gözü maç saatlerine ve yayıncı kuruluşlara çevrildi. Peki, bugün hangi maçlar var, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları şifresiz mi? İşte 5 Kasım 2026 günün maçları ve canlı yayın kanalları…