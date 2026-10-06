BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Uluslar Ligi maç programı!

Futbolda 6 Ekim 2026 Salı gününün maç programı belli oldu. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. eleme turu heyecanı bugün başlayacakken, Avrupa futbolunda da birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün maçlarını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, takımların sahaya çıkacağı saatleri ve karşılaşmaların yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Ekim 2026 maç programı ve karşılaşmaların yayın bilgileri…