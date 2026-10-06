BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Uluslar Ligi maç programı!
6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacakken, UEFA Uluslar Ligi'nde de dikkat çeken karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. İngiltere-Çekya ve Hırvatistan-İspanya maçları günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alırken, karşılaşmaların saatleri ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 6 Ekim 2026 maç programı…
Futbolda 6 Ekim 2026 Salı gününün maç programı belli oldu. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. eleme turu heyecanı bugün başlayacakken, Avrupa futbolunda da birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün maçlarını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, takımların sahaya çıkacağı saatleri ve karşılaşmaların yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Ekim 2026 maç programı ve karşılaşmaların yayın bilgileri…
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. ELEME TURU HEYECANI!
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, 6 Ekim 2026 Salı bugün yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Kupada ikinci tur, bir önceki etaptan 20, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 42 olmak üzere 62 takımın katılımıyla oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaları kazanan takımlar, adlarını üçüncü eleme turuna yazdıracak.
BUGÜN HANGI MAÇLAR VAR? 6 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası
14.00 | Kırklarelispor - Bayburtspor (A Spor)
14.00 | Bitlis 1916 Futbol - 1964 Silifkespor
17.00 | Sakaryaspor - Arıt Kayadibispor (A Spor)
19.00 | Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar SK (A Spor)
UEFA Uluslar Ligi
17.00 | Kazakistan - Faroe Adaları (S Sport)
21.45 | İngiltere - Çekya (A Spor)
21.45 | Hırvatistan - İspanya (A Haber)
21.45 | İsviçre - Kuzey Makedonya (A Para)
21.45 | İskoçya - Slovenya (S Sport)
21.45 | Belarus - Finlandiya
21.45 | Arnavutluk - San Marino
21.45 | Moldova - Slovakya
21.45 | Lüksemburg - Bulgaristan
BUGÜN GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MAÇI VAR MI?
6 Ekim 2026 Salı maç programına göre bugün Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları bulunmuyor.
Trendyol Süper Lig'e milli maç arası nedeniyle verilen ara sonrasında lig karşılaşmaları 9 Ekim 2026 tarihinde yeniden başlayacak.