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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 Eylül 2026: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 11 Eylül 2026: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi?

        Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 11 Eylül 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor. Peki, Canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 11 Eylül 2026 Cuma güncel altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 07:19 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 11 Eylül 2026 Cuma günü yeni güne hareketli başladı. İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları yakından takip edilirken, küresel piyasalarda ons altının seyri de fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. 10 Eylül'de gram altının 6 bin 900 lira seviyesinin üzerinde işlem gördüğü, ons altının ise 4 bin 425 dolar civarında bulunduğu görüldü. Peki, Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte, 11 Eylül 2026 Cuma canlı altın fiyatları alış-satış verileri…

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

        Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın fiyatında yön belirlenirken ons altın ve dolar kurundaki hareketin yanı sıra küresel piyasalardaki gelişmeler de etkili oluyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve ABD'den gelecek ekonomik veriler, altının seyri açısından önem taşıyor.

        11 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

        Gram altın fiyatı 11 Eylül Cuma günü yatırımcıların en çok takip ettiği veriler arasında bulunuyor. 10 Eylül'de gram altının satış fiyatı 6.902 lira seviyesindeydi. Gün içerisinde piyasa hareketlerine bağlı olarak alış ve satış fiyatlarında değişiklik yaşanabiliyor.

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        Küresel piyasalarda ons altın fiyatı da iç piyasadaki altın fiyatları açısından önem taşıyor. 10 Eylül'de ons altın 4 bin 425 dolar civarında işlem gördü.

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        11 EYLÜL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Çeyrek altın fiyatı da vatandaşların araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. 10 Eylül'de çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 285 lira seviyesinde bulunuyordu. .

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.186,43

        44.002,38

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.533,83

        22.076,78

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        43.423,00

        43.984,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.194,68

        44.011,00

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.777,04

        45.904,94

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.668,26

        4.887,43

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.104,89

        6.324,60

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        108.050,00

        109.533,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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