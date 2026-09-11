CANLI ALTIN FİYATLARI 11 Eylül 2026: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın fiyatında yön belirlenirken ons altın ve dolar kurundaki hareketin yanı sıra küresel piyasalardaki gelişmeler de etkili oluyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve ABD'den gelecek ekonomik veriler, altının seyri açısından önem taşıyor.

11 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı 11 Eylül Cuma günü yatırımcıların en çok takip ettiği veriler arasında bulunuyor. 10 Eylül'de gram altının satış fiyatı 6.902 lira seviyesindeydi. Gün içerisinde piyasa hareketlerine bağlı olarak alış ve satış fiyatlarında değişiklik yaşanabiliyor.

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