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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 HAZİRAN | Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 30 HAZİRAN | Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki güçlenme, değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altında güncel seviyeler merak edilirken, yatırımcılar "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Haziran 2026 Salı gününe ait canlı altın fiyatları ve anlık takip ekranına ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında gün içi dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararlarına yönelik beklentiler, dolar endeksindeki seyir ve küresel piyasalardaki risk iştahı, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Yatırımcılar ise gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altında anlık rakamları yakından izliyor. Peki, altın fiyatlarında düşüş sürecek mi, yoksa yeni bir yükseliş dalgası mı başlayacak? İşte 30 Haziran 2026 Salı günü güncel altın fiyatları ve canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.976,4230

        Satış: 5.977,3830

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.987,29

        Satış: 3.988,35

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.557,6800

        Satış: 9.768,3400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.237,5000

        Satış: 38.960,3300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.975,00

        Satış: 39.433,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.039,06

        Satış: 19.519,07

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.197,48

        Satış: 38.918,77

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 40.104,29

        Satış: 41.125,78

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.265,29

        Satış: 4.426,22

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.450,34

        Satış: 5.718,32

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 97.158,00

        Satış: 98.606,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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