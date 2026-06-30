CANLI ALTIN FİYATLARI 30 HAZİRAN | Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki güçlenme, değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altında güncel seviyeler merak edilirken, yatırımcılar "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Haziran 2026 Salı gününe ait canlı altın fiyatları ve anlık takip ekranına ilişkin detaylar…
Altın piyasasında gün içi dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararlarına yönelik beklentiler, dolar endeksindeki seyir ve küresel piyasalardaki risk iştahı, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Yatırımcılar ise gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altında anlık rakamları yakından izliyor. Peki, altın fiyatlarında düşüş sürecek mi, yoksa yeni bir yükseliş dalgası mı başlayacak? İşte 30 Haziran 2026 Salı günü güncel altın fiyatları ve canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.976,4230
Satış: 5.977,3830
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.987,29
Satış: 3.988,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.557,6800
Satış: 9.768,3400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.237,5000
Satış: 38.960,3300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.975,00
Satış: 39.433,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.039,06
Satış: 19.519,07
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.197,48
Satış: 38.918,77
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.104,29
Satış: 41.125,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.265,29
Satış: 4.426,22
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.450,34
Satış: 5.718,32
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 97.158,00
Satış: 98.606,00