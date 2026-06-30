Altın piyasasında gün içi dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararlarına yönelik beklentiler, dolar endeksindeki seyir ve küresel piyasalardaki risk iştahı, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Yatırımcılar ise gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altında anlık rakamları yakından izliyor. Peki, altın fiyatlarında düşüş sürecek mi, yoksa yeni bir yükseliş dalgası mı başlayacak? İşte 30 Haziran 2026 Salı günü güncel altın fiyatları ve canlı takip ekranı…