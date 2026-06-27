Panama - İngiltere maçı TRT 1 canlı izle ekranı: Panama - İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı Panama ile İngiltere arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. L Grubu'ndaki kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler Panama - İngiltere maçının yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. İngiltere, son 32 turuna lider olarak yükselmeyi hedeflerken Panama ise turnuvaya puanla veda etmek istiyor. Peki Panama - İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda, Panama - İngiltere maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte 2026 Dünya Kupası Panama - İngiltere maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
2026 Dünya Kupası'nda L Grubu'nun son hafta maçında Panama ile İngiltere kozlarını paylaşacak. İngiltere, gruptan çıkmayı garantilemek isterken Panama prestij mücadelesi verecek. Futbolseverler Panama - İngiltere maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve canlı izleme bilgilerini merak ediyor. Peki Panama - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Panama - İngiltere maçı şifresiz canlı izleme sayfası...
PANAMA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Panama - İngiltere maçı 28 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 00.00'da karşı karşıya gelecek.
PANAMA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Panama - İngiltere karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
TRT 1 CANLI İZLE EKRANI
Panama - İngiltere maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in televizyon yayınının yanı sıra resmi canlı yayın platformu üzerinden de karşılaşmayı izleyebilecek. TRT 1 yayın akışında mücadele saat 00.00'da başlayacak şekilde yer alıyor.
PANAMA - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Panama: Mosquera; Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez; Fajardo
İngiltere: Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane