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        Haberler Bilgi Spor Panama - İngiltere maçı TRT 1 canlı izle ekranı: Panama - İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Panama - İngiltere maçı TRT 1 canlı izle ekranı: Panama - İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı Panama ile İngiltere arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. L Grubu'ndaki kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler Panama - İngiltere maçının yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. İngiltere, son 32 turuna lider olarak yükselmeyi hedeflerken Panama ise turnuvaya puanla veda etmek istiyor. Peki Panama - İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda, Panama - İngiltere maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte 2026 Dünya Kupası Panama - İngiltere maçı TRT 1 canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 23:17 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası'nda L Grubu'nun son hafta maçında Panama ile İngiltere kozlarını paylaşacak. İngiltere, gruptan çıkmayı garantilemek isterken Panama prestij mücadelesi verecek. Futbolseverler Panama - İngiltere maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve canlı izleme bilgilerini merak ediyor. Peki Panama - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Panama - İngiltere maçı şifresiz canlı izleme sayfası...

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        PANAMA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Panama - İngiltere maçı 28 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 00.00'da karşı karşıya gelecek.

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        PANAMA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Panama - İngiltere karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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        TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

        Panama - İngiltere maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in televizyon yayınının yanı sıra resmi canlı yayın platformu üzerinden de karşılaşmayı izleyebilecek. TRT 1 yayın akışında mücadele saat 00.00'da başlayacak şekilde yer alıyor.

        TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        PANAMA - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

        Panama: Mosquera; Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez; Fajardo

        İngiltere: Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane

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