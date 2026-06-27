2026 Dünya Kupası'nda L Grubu'nun son hafta maçında Panama ile İngiltere kozlarını paylaşacak. İngiltere, gruptan çıkmayı garantilemek isterken Panama prestij mücadelesi verecek. Futbolseverler Panama - İngiltere maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve canlı izleme bilgilerini merak ediyor. Peki Panama - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Panama - İngiltere maçı şifresiz canlı izleme sayfası...