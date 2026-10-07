Cemil Tugay kimdir, kaç yaşında, nereli? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın hayatı ve kariyeri
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçebileceği yönündeki iddialar, siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Tartışmaların ardından Tugay'ın kariyeri, siyasi geçmişi ve özel yaşamına ilişkin ayrıntılar yeniden merak edilmeye başlandı. Peki, Cemil Tugay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hangi partide siyaset yapıyor, doktorluk alanı ne ve eşi kim? İşte Cemil Tugay'ın yaşamı ve kariyerine ilişkin merak edilenler...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında ortaya atılan parti değişikliği iddiası, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Tugay'ın AK Parti'ye katılabileceği yönündeki söylentiler sonrası kamuoyunda bu kez biyografisine ilişkin sorular öne çıktı. Cemil Tugay'ın yaşı, memleketi, mesleki geçmişi ve siyasi kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Cemil Tugay kimdir, hangi partiden seçildi? Kaç yaşında, nereli, uzmanlık alanı ne ve eşi kim? İşte Cemil Tugay'ın hayatına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
CEMİL TUGAY KİMDİR?
Cemil Tugay, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi. Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olan Tugay, eğitim hayatını İzmir’de sürdürdü.
İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. Ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim aldı ve 1989 yılında fakülteden mezun oldu.
Tıp fakültesinin ardından Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekim olarak görev yapan Tugay, 1993 yılında plastik cerrahi ihtisasına başladı. 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.
Tugay’ın mesleki kariyerinde yurt dışındaki çalışmaları da yer aldı. 1997 yılında ABD’deki Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.
Uzmanlığının ardından 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başlayan Tugay, bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.
Tugay’ın siyasi kariyeri ise 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmasıyla başladı. Parti içerisindeki farklı görevlerin ardından 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.
18 Haziran 2026 tarihinde CHP üyeliğinden istifa eden Tugay, bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam etmektedir.
CEMİL TUGAY KAÇ YAŞINDA?
1967 doğumlu olan Cemil Tugay, 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.
CEMİL TUGAY EVLİ Mİ?
Cemil Tugay, Öznur Tugay ile evlidir ve 3 çocuk babasıdır.
CEMİL TUGAY NERELİ?
Cemil Tugay, 1967 yılında Van’da dünyaya geldi. Babasının mecburi görev nedeniyle Van’da bulunduğu dönemde doğan Tugay, öğrenim hayatının büyük bölümünü İzmir’de geçirdi. İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul kısmından 1980’de, lise bölümünden ise 1983’te mezun oldu. Ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimine devam eden Tugay, 1989 yılında tıp fakültesini tamamladı.
CEMİL TUGAY'IN DOKTORLUK KARİYERİ
Cemil Tugay, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olduktan sonra meslek hayatına pratisyen hekim olarak adım attı. Yaklaşık dört yıl boyunca Çorum ve Tire'de görev yapan Tugay, daha sonra uzmanlık eğitimini plastik cerrahi alanında sürdürdü.
1993 yılında başladığı plastik cerrahi ihtisasını 2000 yılında tamamlayan Tugay, uzman doktor unvanını aldı. Uzmanlık eğitimi devam ederken 1997 yılında ABD'ye giderek Cleveland Clinic'te bir yıl süreyle araştırmacı doktor olarak çalıştı.
Türkiye'ye döndükten sonra Karşıyaka Devlet Hastanesi ile İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yapan Cemil Tugay, 2009 yılından itibaren mesleğini serbest hekim olarak sürdürmeye başladı.
CEMİL TUGAY'IN SİYASİ KARİYERİ
Cemil Tugay'ın aktif siyasetle ilişkisi, 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmasıyla başladı. Tugay, ilerleyen yıllarda hem parti teşkilatında hem de meslek kuruluşlarında çeşitli görevler üstlendi.
2011 yılında CHP İzmir İl BYKP sağlık komisyonunda görev alan Tugay, 2012 ile 2016 yılları arasında İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı yaptı. Aynı dönemde Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulunda yer aldı ve iki dönem TTB Kol Başkanlığı görevini yürüttü.
2013 ve 2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-Ge Kurulu'nda önce üye, ardından başkan olarak görev yaptı. 2014 yılında ise Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na seçilerek yaklaşık bir yıl bu görevini sürdürdü.
2015 yılında CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'na giren Tugay, bilişim sorumluluğunun yanı sıra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalıştı. 2016 yılında aynı yönetimde STK ve meslek odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.
Mesleki kuruluşlardaki faaliyetlerine de devam eden Tugay, 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu'na seçildi ve bir yıl bu görevde kaldı. 2017-2018 döneminde ise Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yapan Cemil Tugay, 18 Haziran 2026'da CHP üyeliğinden ayrıldı. Tugay, bu tarihten itibaren belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmektedir.