Cemil Tugay kimdir, kaç yaşında, nereli? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın hayatı ve kariyeri

CEMİL TUGAY'IN DOKTORLUK KARİYERİ

Cemil Tugay, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olduktan sonra meslek hayatına pratisyen hekim olarak adım attı. Yaklaşık dört yıl boyunca Çorum ve Tire'de görev yapan Tugay, daha sonra uzmanlık eğitimini plastik cerrahi alanında sürdürdü.

1993 yılında başladığı plastik cerrahi ihtisasını 2000 yılında tamamlayan Tugay, uzman doktor unvanını aldı. Uzmanlık eğitimi devam ederken 1997 yılında ABD'ye giderek Cleveland Clinic'te bir yıl süreyle araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Türkiye'ye döndükten sonra Karşıyaka Devlet Hastanesi ile İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yapan Cemil Tugay, 2009 yılından itibaren mesleğini serbest hekim olarak sürdürmeye başladı.

CEMİL TUGAY'IN SİYASİ KARİYERİ

Cemil Tugay'ın aktif siyasetle ilişkisi, 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmasıyla başladı. Tugay, ilerleyen yıllarda hem parti teşkilatında hem de meslek kuruluşlarında çeşitli görevler üstlendi.

2011 yılında CHP İzmir İl BYKP sağlık komisyonunda görev alan Tugay, 2012 ile 2016 yılları arasında İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı yaptı. Aynı dönemde Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulunda yer aldı ve iki dönem TTB Kol Başkanlığı görevini yürüttü.

2013 ve 2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-Ge Kurulu'nda önce üye, ardından başkan olarak görev yaptı. 2014 yılında ise Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na seçilerek yaklaşık bir yıl bu görevini sürdürdü.

2015 yılında CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'na giren Tugay, bilişim sorumluluğunun yanı sıra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalıştı. 2016 yılında aynı yönetimde STK ve meslek odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Mesleki kuruluşlardaki faaliyetlerine de devam eden Tugay, 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu'na seçildi ve bir yıl bu görevde kaldı. 2017-2018 döneminde ise Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yapan Cemil Tugay, 18 Haziran 2026'da CHP üyeliğinden ayrıldı. Tugay, bu tarihten itibaren belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmektedir.