Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 8 Temmuz Çarşamba! Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçlar belli oldu. Milli Piyango Online tarafından noter huzurunda düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar açıklanırken, binlerce kişi kuponlarını kontrol etmeye başladı. Sayısal Loto'da kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri kısa sürede en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 8 Temmuz 2026 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve son dakika gelişmeleri...
Çılgın Sayısal Loto'nun 8 Temmuz 2026 tarihli çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin ardından kazandıran numaralar Milli Piyango Online sistemi üzerinden yayımlandı. Şansını deneyen binlerce kişi, kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Çekiliş sonuçlarıyla birlikte ikramiye kategorileri ve kazanan kişi sayıları da resmi olarak paylaşılıyor. Peki, 8 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte merak edilen ayrıntılar.
8 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
8 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.
Kazandıran numaralar:
4 - 16 - 45 - 61 - 72 - 89
JOKER 53 + SÜPERSTAR 47
SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kupon üzerindeki numaralar ile çekilişte çıkan numaraların karşılaştırılması sonucunda ikramiye durumu öğrenilebiliyor.
Sorgulama ekranında ayrıca ikramiye kategorileri ve dağıtılan ödüllere ilişkin bilgiler de yer alıyor.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.