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        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 4 Kasım 2026 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 4 Kasım 2026 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto'nun 4 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı merak konusu oldu. Haftanın üçüncü çekilişinde 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonuçları gündeme geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 4 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, 6 bilen oldu mu, büyük ikramiye devretti mi? İşte 4 Kasım 2026 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 00:09 Güncelleme:
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        4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları loto severlerin gündeminde yer aldı. Saat 21.30'da yapılan çekilişle birlikte 6 şanslı numara, Joker ve SüperStar numarası belli oldu. Peki, 4 Kasım Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye kime çıktı, kaç kişi kazandı? İşte Milli Piyango Online ile 4 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

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        4 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

        4 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

        2 - 10 - 44 - 53 - 59 - 89

        JOKER 18 + SÜPERSTAR 56

        Sayısal Loto'da büyük ikramiye (205.014.727,01 ₺) devretti.

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        SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.

        Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

        Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.

        Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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