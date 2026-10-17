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        Haberler Bilgi CUMA AKŞAMININ BİRİNCİSİ MERAK EDİLİYOR! 16 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve MasterChef reytinglerde kaçıncı oldu?

        CUMA AKŞAMININ BİRİNCİSİ MERAK EDİLİYOR! 16 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve MasterChef reytinglerde kaçıncı oldu?

        Televizyon ekranlarında cuma akşamı yayınlanan dizi, film, program ve yarışmaların izlenme oranları merak konusu oldu. 16 Ekim Cuma reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, NOW TV'de Ömür Usta, Kanal D'de Beyaz'la Joker, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. ATV'de Küçük Deniz Kızı, Star TV'de ise Uncharted Kayıp Miras filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1'de günün en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte, 16 Ekim 2026 reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 08:22 Güncelleme:
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        16 Ekim Cuma günü yayınlanan yapımların reyting performansı merak konusu oldu. Dün akşam Kızılcık Şerbeti heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelirken, Taşacak Bu Deniz, Ömür Usta, MasterChef Türkiye ve Beyaz'la Joker yapımları izleyiciyle buluştu. İzleyiciler, izledikleri yapımların reyting sıralamasındaki yerini öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte, 16 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…

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        16 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        16 Ekim 2026 Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralama, saat 11.00 civarında yayımlanacak.

        Sonuçlar açıklandığında cuma akşamının en çok izlenen yapımı belli olacak. Reyting tablosunun yayımlanmasının ardından ilk 10'da yer alan yapımlar haberimize eklenecek.

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        16 EKİM 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Reyting ölçümleri Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç ana kategoride değerlendiriliyor. Her kategorideki sıralama, izleyici gruplarının televizyon tercihlerini ortaya koyuyor.

        16 Ekim 2026 tarihli reyting listesi yayımlandığında Total kategorisinde birinci olan yapımın yanı sıra günün en çok izlenen ilk 10 programı da belli olacak.

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        16 EKİM 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        16 Ekim 2026 tarihli reyting listesi yayımlandığında AB kategorisinde birinci olan yapımların yanı sıra günün en çok izlenen ilk 10 programı da belli olacak.

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        16 EKİM 2026 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        16 Ekim Cuma gününün reyting tablosu yayımlandığında ABC1 kategorisinde ilk 10'a giren yapımların sıralaması belli olacak.

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