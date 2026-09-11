Cuma hutbesi konusu 11 Eylül 2026: Diyanet ile Cuma hutbesi tam metni
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu. 11 Eylül 2026 Cuma günü camilerde okunacak hutbede, ilmin ve eğitimin insan hayatındaki önemine dikkat çekiliyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler için önemli mesajların yer aldığı hutbe merak ediliyor. Peki 11 Eylül 2026 Cuma hutbesi konusu nedir? İşte "Eğitim ve Öğretim" konulu Cuma hutbesinin tam metni...
Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Müslümanlara dini ve sosyal hayatla ilgili önemli hatırlatmalarda bulunacak. “Eğitim ve Öğretim” başlığıyla ele alınan konuda bilginin insanın kendisini, Rabbini ve çevresini tanımasına katkı sağlayan yönüne dikkat çekiliyor. Eğitim sürecinde çocukların yalnızca akademik başarıya değil, ahlaki değerlere de sahip olması gerektiği vurgulanıyor. Peki Diyanet Cuma hutbesinde eğitim ve öğretim konusunda hangi mesajları verdi? İşte 11 Eylül 2026 Cuma hutbesinde öne çıkan mesajlar.
11 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?
11 Eylül 2026 Cuma hutbesinin konusu “Eğitim ve Öğretim” olarak öne çıkıyor. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hutbede ilmin değeri, öğrenmenin önemi ve çocukların yetiştirilmesinde aile ile eğitimcilerin sorumlulukları gündeme getiriliyor.
İŞTE CUMA HUTBESİNİN TAM METNİ
EĞİTİM ve ÖĞRETİM
Muhterem Müslümanlar!
İnsanın; Rabbiyle, kendisiyle, toplumla ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurmasında, ölçülü ve dengeli bir hayat yaşamasında en önemli etken, eğitim ve öğretimdir. İlim öğrenmenin ve doğru bilgi elde etmenin Allah katındaki kıymetini, “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” ayet-i kerimesi en güzel şekilde ifade etmektedir.
Aziz Müminler!
Yaratana kulluk etmeyi ve yaratılana merhamet göstermeyi kendisine düstur edinen, milli ve manevi değerlerine bağlı iyi bir insan yetiştirme anlayışı, eğitimin temeli olmalıdır. Zira eğitimden maksat; imanla beslenen, ilimle güçlenen, merhametiyle tüm insanlığı kucaklayan; milletimiz, ümmet-i Muhammed ve bütün insanlık için umut olan bir nesil yetiştirebilmektir. Eğitimden maksat; vahyin rehberliğinde hikmeti ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in örnekliğinde güzel ahlakı temsil eden bir toplum inşa edebilmektir. Eğitimden maksat, ülkemizin; bilimde, teknolojide, sanatta, hâsılı hayatın her alanında söz sahibi olmasına katkı sunabilmektir.
Kıymetli Anne ve Babalar!
Değerli Öğretmenler!
Her şeyin büyük bir hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte gençlerin ilgi, algı ve beklentilerinin de hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Bu bakımdan, iyi bir eğitim için, öncelikle evlatlarımızı iyi tanımak zorundayız. Onların; zamanın ruhunu yakalamalarına, çağı anlamalarına ve geleceğin icaplarına uygun donanıma sahip olmalarına destek olmalıyız. Bununla beraber, “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun” emr-i ilahisi gereğince, çocuklarımızı ve gençlerimizi; sapkın ideolojilerden, batıl akımlardan ve her türlü bağımlılıktan korumalıyız.
Aziz Müslümanlar!
Bugün bize düşen; inancımızı, örf ve adetlerimizi, tarih ve kültürümüzü en doğru şekilde evlatlarımıza tanıtmaktır. Onların dünyevi başarıları için çaba gösterdiğimiz kadar, hatta daha da fazla, ahiret azığı elde etmelerine rehberlik etmektir. Unutmayalım ki, ebedi bir âlemin varlığına inananlar için asıl başarı, rızâ-yı ilahiye ulaşmaktır.
Bu vesileyle, önümüzdeki Pazartesi başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılının; evlatlarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.
Hutbemizi, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in şu müjdesi ile bitiriyoruz: “Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır...”