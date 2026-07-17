Cuma hutbesi konusu açıklandı! 17 Temmuz 2026 Cuma hutbesinin konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 17 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesi, bu hafta Kur'an-ı Kerim'i merkeze alan önemli mesajlarıyla gündeme geldi. Türkiye genelindeki camilerde okunacak hutbede, Kur'an-ı Kerim'in bireysel ve toplumsal hayattaki rehberliği, ahlaki değerleri ve insanlığa sunduğu evrensel ilkeler ele alınıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca kişi Cuma hutbesinin konusunu ve hutbede verilecek mesajları araştırmaya başladı. Diyanet'in yayımladığı hutbe metni, Cuma namazı öncesinde en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'in okunması, anlaşılması ve hayatın her alanına rehber olarak taşınmasının önemine dikkat çekilen hutbe, inananlara önemli hatırlatmalarda bulunuyor. Peki, 17 Temmuz 2026 Cuma hutbesinin konusu ne, bu haftaki hutbede hangi mesajlar veriliyor? İşte Diyanet'in Kur'an-ı Kerim temalı Cuma hutbesine ilişkin merak edilen detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı, her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazı öncesinde okunacak hutbeyi yayımladı. 17 Temmuz 2026 tarihli hutbede Kur'an-ı Kerim'in insan hayatındaki yol gösterici yönü ve Müslümanların kutsal kitaba karşı sorumlulukları ön plana çıkarılıyor. Hutbede, Kur'an'ın yalnızca okunması değil, anlaşılması ve yaşanmasının da büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Aynı zamanda birlik, kardeşlik, adalet ve güzel ahlak gibi temel değerlerin Kur'an'ın rehberliğinde güç kazanacağı mesajı veriliyor. Peki, bu haftaki Cuma hutbesinde hangi konular öne çıkıyor? İşte Kur'an-ı Kerim temalı Cuma hutbesinin ana mesajları...
BU HAFTAKİ CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?
KUR’AN-I KERİM
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimizin kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bahşettiği nimetlerden, engin şefkat ve merhametinin tecellilerinden biri de Kur’an-ı Kerim’dir.
Kur’an-ı Kerim, hakkı batıldan ayırt eden ilahi kelamdır. O, asla sıradan bir söz değildir. Kur’an-ı Kerim, sözlerin en güzeli ve en mukaddesidir. O, hidayet kaynağı, şifa membaıdır. Kur’an-ı Kerim, insanlığı; hak ve hakikate, iyilik ve adalete, huzur ve muhabbete sevk eden Rahmani bir muştudur. Ayet-i kerimede buyrulduğu üzere, “Bu Kur’an, en doğru olana iletir; dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”
Aziz Müminler!
Kur’an-ı Kerim, rahmet peygamberi Allah Resûlü (s.a.s)’in en büyük mucizesidir. Onun tek bir harfi dahi değişmemiştir, asla değiştirilemeyecektir. Yüce Rabbimiz, “Şüphesiz Kur’an’ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz” buyurarak, bu gerçeği beyan etmektedir.
Kur’an-ı Kerim, insan ürünü değildir; Allah Teâlâ’nın kelamıdır. O, bir benzeri şöyle dursun; bir suresinin, hatta bir ayetinin dahi benzerinin getirilemeyeceği yüce bir kitaptır. Kur’an; Cenâb-ı Hak ile bağımızı güçlendiren, çevremiz ile ilişkilerimizi düzenleyen bir kılavuzdur.
Kıymetli Müslümanlar!
Kur’an-ı Kerim’in rehberliğine sarılan kişiler yolunu kaybetmezler. Onun ilkeleriyle hayat süren aileler huzur bulurlar. Onun ahlakını kuşanan toplumlar güven içinde yaşarlar. Onun adaletini benimseyen milletler güçlü olurlar. Hayatında Kur’an-ı Kerim’e yer vermeyenler, onun emirlerine ve yasaklarına riayet etmeyenler, ayetlerini alaya alanlar ise ancak kendilerini küçük duruma düşürürler. Yüce Rabbimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır: “…İşte bu kitap, Allah’ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur.”
Değerli Müminler!
Devletimizi, vatanımızı, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmenin yolu; değerlerimize sahip çıkmaktan geçmektedir. Bilelim ki; bu değerlerin içerisinde Kur’an-ı Kerim vardır, sünnet-i seniyye vardır. Meşruiyetini İslam’dan alan örfümüz vardır, kültürümüz vardır. Mutluluğun yolu da işte bu değerleri öğrenmekten ve hayatımıza aktarmaktan geçmektedir.
Hutbemizi, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in şu hadis-i şerifleriyle bitiriyoruz: “Şüphesiz bu Kur’an, Allah’ın sizlere bir ikramıdır...”