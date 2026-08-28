Cuma hutbesi konusu: 28 Ağustos 2026 Cuma hutbesi yayımladı!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu haftanın Cuma hutbesi konusu yayımlandı. Cuma hutbesinde bu hafta vatan sevgisi ve vatanın insan hayatındaki önemi ele alınıyor. Hutbede, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne dikkat çekiliyor. Aziz vatanın tarih boyunca verilen mücadelelerle korunduğu ve gelecek nesillere emanet edildiği vurgulanıyor. Hutbede ayrıca vatan sevgisinin medeniyetimizdeki yeri ve milletin birlik ve beraberliğinin önemi anlatılıyor. Peki Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir ve Cuma hutbesi tam metni nerede yayımlandı? İşte 28 Ağustos 2026 Cuma hutbesi konusu ve hutbenin tam metni...
Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslümanların Cuma namazı öncesinde dinleyeceği haftanın hutbesini yayımladı. Bu haftaki Cuma hutbesinin başlığı “Vatan Sevgisi” olarak belirlendi. Hutbede vatanın insan ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekilirken, geçmişten günümüze vatanın korunması için verilen mücadeleler hatırlatıldı. Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz üzerinden milletin bağımsızlık ve istikbaline olan bağlılığına vurgu yapıldı. Peki Cuma hutbesi konusu nedir, Diyanet Cuma hutbesinde hangi mesajlara yer verildi? İşte “Vatan Sevgisi” başlıklı Cuma hutbesinin tam metni...
CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?
VATAN SEVGİSİ
Muhterem Müslümanlar!
Millet olarak, Malazgirt Zaferi’nin 955, Büyük Taarruz’un 104’üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a uzanan şanlı tarihimiz, yüce milletimizin vatanına, istiklal ve istikbaline olan bağlılığının en büyük nişanelerindendir. Aziz vatanımız; Malazgirt Destanıyla bizlere yurt olmuş, İstanbul’un fethiyle Anadolu’daki hâkimiyetimiz perçinlenmiş, Büyük Taarruz’la da düşmanlara geçit verilmeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Bir insan için, en kıymetli varlıklardan biri de üzerinde özgürce yaşadığı vatan toprağıdır. Vatanı korumak öyle kutsaldır ki onun uğruna canını verenler, şehadetle ödüllendirilmiştir. Çünkü vatanımız varsa devletimiz vardır, kimliğimiz vardır, onurumuz vardır. Vatanımız varsa yuvamız vardır, işimiz vardır, aşımız vardır. Vatanımız varsa huzurumuz vardır, güvenliğimiz vardır, geleceğimiz vardır.
Değerli Müslümanlar!
Vatan sevgisi medeniyetimizde imandan bir parça olarak görülmüştür. Vatan sevgisinden maksat ise; istiklalimizin sembolü bayrağımıza, kardeşliğimizin nişanesi ezanlarımıza, bizi millet kılan mukaddes değerlerimize sahip çıkmaktır. Vatanı sevmek; yeri geldiğinde “Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin” nebevi emrine gönülden bağlanmaktır. Vatanı sevmek, işimizi en doğru ve en güzel şekilde yapmak; dürüstlüğün ve adaletin hâkim olduğu bir toplum inşa etmektir.
Kıymetli Müminler!
Tarih boyunca gittiği her yere huzur ve barışı götürmüş bir milletin evlatları olarak, bizler biliyoruz ki; düşmanlarımız, vatanımıza göz dikmekten geri durmamışlardır. Zaman değişse, zulüm farklı kisvelere bürünse, fitne başka adlarla anılsa da, hak ile batılın mücadelesi son bulmamıştır. Ancak bizler inanıyoruz ki, “Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz” buyruğuna sarılırsak; vatanımıza, milletimize ve dirliğimize yönelik oyunlara karşı uyanık olursak, Allah tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirecek, Hak galip gelecek, batıl yok olacaktır.
Aziz Müslümanlar!
Yüce Rabbimizden niyazımız; milletimizin birlik ve beraberliğini daim, devletimizi kaim, ülkemizi ilelebet huzur ve esenlik yurdu kılmasıdır. Cenabı-ı Hak, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimize ve ahirete göç eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin.
Hutbemizi, Âl-i İmrân suresinde yer alan bir ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz: “Ey iman edenler! Sabredin; düşman karşısında sebat gösterin; cihad için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah’tan korkun ki başarıya erişebilesiniz.”