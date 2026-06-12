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        Haberler Bilgi Gündem CUMA HUTBESİ KONUSU PDF 12 HAZİRAN 2026: Diyanet ile bugünün cuma hutbesi konusu nedir, cuma hutbesi PDF yayınlandı mı?

        Bugünün Cuma hutbesinin konusu: 12 Haziran 2026 Cuma hutbesi konusu nedir?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta düzenli olarak yayımlanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu da belli oldu. Cuma namazı öncesinde camilerde okunan hutbe, dini ve ahlaki değerler açısından topluma rehberlik etmeyi sürdürüyor. İslam'ın evrensel mesajlarını güncel hayatla buluşturan hutbeler, bireylerin manevi bilinçlerini güçlendirmesi bakımından büyük önem taşıyor. Peki, 12 Haziran Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte 12 Haziran 2026 Cuma hutbesi konusu ve PDF tam metni…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        Cuma namazı için geri sayım sürerken, Cuma hutbesinin konusu da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen hutbelerde birlik ve beraberlik, adalet, merhamet, yardımlaşma ve sorumluluk bilinci gibi temel değerler ele alınıyor. Bunun yanı sıra aile içi iletişim, çevre bilinci, kul hakkı ve dijital dünyanın etkileri gibi güncel konular da hutbe içeriklerinde sıkça işleniyor. Peki, Cuma hutbesinin konusu açıklandı mı, bugünün Cuma hutbesinin konusu ne? İşte Diyanet 12 Haziran 2026 Cuma hutbesi konusu haberimizde...

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        CUMA HUTBESİ KONUSU 12 HAZİRAN 2026: HİCRİ YENİ YILA GİRERKEN

        Muhterem Müslümanlar!

        İslam’ın ilk yıllarında müminler, Mekkeli müşriklerin günden güne artan eza ve cefasına, işkence ve boykotuna maruz kalmışlardır. Müslümanlar, yaşadıkları bütün zorluklara rağmen imanlarından asla taviz vermemişlerdir. Nihayet Peygamber Efendimiz (s.a.s) ve ashâb-ı güzîn, Cenâb-ı Hakk’ın emriyle, Mekke’den Medine’ye hicret etmişlerdir. İşte bu yıl, daha sonra hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

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        Aziz Müminler!

        Hicret, yalnızca bir yerden başka bir yere göç etmek değildir. Hicret, Allah ve Resûlünün rızasını her şeyden üstün tutma idealidir. Hakka yönelmenin ve hakikate sımsıkı bağlanmanın gayretidir. Nefsin gayr-ı meşru istek ve arzularından, şeytanın bitmek bilmeyen vesveselerinden uzaklaşıp salih ameller ve güzel ahlakla dolu bir ömür geçirme azmidir. Hicret, hata ve günahlardan tövbe edip Yüce Rabbimizin engin rahmet ve mağfiretine sığınma çabasıdır. Haramlardan helallere, kötülüklerden iyiliklere doğru adım atma kararlılığıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise, Allah’ın yasaklarını terk eden kimsedir” buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir.

        Kıymetli Müslümanlar!

        Her birimizin, gerçekleştireceği bir hicreti mutlaka vardır. Yeter ki, hatalarımızı fark edip yanlışlarımızla yüzleşelim. Kendimizle barışık olalım. Fıtratımızın sesine kulak verelim. Yaratılış gayemizi hatırımızdan çıkarmayalım.

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        Değerli Kardeşlerim!

        Müslümanın hicreti; kibirden tevazua, öfkeden merhamete, bencillikten diğerkâmlığa, zulümden adalete, karamsarlıktan umuda doğru yol almasıdır.

        Müslümanın hicreti; yalan, iftira, fitne ve gıybet gibi dilin afetlerinden uzaklaşıp; doğruluğu, kardeşliği ve muhabbeti kuşanmasıdır.

        Müslümanın hicreti; nefsini ve neslini, sapkın fikirlerden, bâtıl ideolojilerden ve yanlış yönelişlerden koruması; dinine, değerlerine, kültürüne ve örfüne uygun bir ömür sürmesidir.

        Müslümanın hicreti; alkol, zina, faiz, rüşvet, stokçuluk ve karaborsacılık gibi huzur ve güveni zedeleyen haramlara tevessül etmemesi, helallerle yetinmesidir.

        Müslümanın hicreti; kul ve kamu hakkını ihlal edecek her türlü günahtan uzak durması; sözüne, davranışlarına ve işine dikkat etmesidir.

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        Aziz Müslümanlar!

        Müslümanlara düşen; hicri yeni yılda, hicretin anlam ve önemini yeniden kavramaları, içinde bulundukları dönemi doğru okumaları, hayatlarının muhasebesini yaparak geleceğe yön vermeleri olmalıdır. İslam kardeşliğini esas almaları, birbirlerine kenetlenmeleri, maddi ve manevi imkânlarını birbirleriyle paylaşmaları olmalıdır.

        Bu vesileyle, önümüzdeki salı günü idrak edeceğimiz hicri yeni yılımızın; mazlumların yüzlerinin gülmesine, insanlığın huzura ermesine, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

        Hutbemizi, şu ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz: “İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır…”

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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