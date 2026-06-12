12 Haziran Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa cuma namazı vakitleri
Cuma günü öncesinde namaz saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Camilere gitmeye hazırlananlar il il cuma vakitlerini araştırıyor. Peki, 12 Haziran Cuma namazı saat kaçta? İşte 12 Haziran 2026 Cuma namazı saatleri ve detaylar.
Cuma namazının gelişiyle birlikte il il cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri doğrultusunda cuma namazı saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde cuma namazı öğle vaktiyle birlikte eda edilecek. Peki 12 Haziran Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Cuma namazı saatleri...
İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet verilerine göre İstanbul'da 12 Haziran 2026 Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.
ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Başkent Ankara'da cuma namazı saati 12.53 olarak açıklandı.
İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de yaşayan vatandaşlar cuma namazını saat 13.16'da eda edecek.
BURSA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet'in namaz vakitleri doğrultusunda Bursa'da cuma namazının saat 13.09 kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.