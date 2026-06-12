Cuma namazının gelişiyle birlikte il il cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri doğrultusunda cuma namazı saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde cuma namazı öğle vaktiyle birlikte eda edilecek. Peki 12 Haziran Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Cuma namazı saatleri...