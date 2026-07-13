Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce nerede deprem oldu?

        Deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce nerede deprem oldu?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü de yakından takip ediliyor. Gün içerisinde farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntıların ardından "Deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?" ve "Son deprem kaç büyüklüğünde?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye genelinde yaşanan en güncel depremlere ilişkin merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgileri AFAD ile Kandilli'nin anlık deprem listelerinde yayımlanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 07:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Son dakika deprem haberleri, 13 Temmuz 2026 tarihinde de gündemin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'nin farklı noktalarında kaydedilen sismik hareketlilik sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son depremler listesine çevrildi. "Az önce deprem nerede oldu?", "İstanbul'da deprem mi oldu?" ve "Son depremin büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, resmi kurumların anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarını takip ediyor. İşte 13 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        2

        EGE'DE DEPREM

        AFAD verisi ile Ege Denizi, İstanköy Adası açıklarında saat 02.46'da 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        3

        13 TEMMUZ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        13 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

        13 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Alkol zehirlenmesinde saatler değil, dakikalar önemli! "Uyursa geçer" yanılgısı ölümcül olabilir

        Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Güneş, alkol zehirlenmesi vakalarında yapılan en büyük hatanın "Uyursa toparlar" düşüncesiyle müdahale edilmediğini belirtti. Prof. Dr. Güneş, alkol zehirlenme şüphesine karşı yapılması gerekenleri anlattı. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın röportajı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        MGM'den sıcak uyarısı... Termometre alev alev!
        MGM'den sıcak uyarısı... Termometre alev alev!
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Wimbledon'un kralı Sinner!
        Wimbledon'un kralı Sinner!
        Trossard'da işlem tamam!
        Trossard'da işlem tamam!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?