Son dakika deprem haberleri, 13 Temmuz 2026 tarihinde de gündemin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'nin farklı noktalarında kaydedilen sismik hareketlilik sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son depremler listesine çevrildi. "Az önce deprem nerede oldu?", "İstanbul'da deprem mi oldu?" ve "Son depremin büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, resmi kurumların anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarını takip ediyor. İşte 13 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...