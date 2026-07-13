Deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce nerede deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü de yakından takip ediliyor. Gün içerisinde farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntıların ardından "Deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?" ve "Son deprem kaç büyüklüğünde?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye genelinde yaşanan en güncel depremlere ilişkin merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgileri AFAD ile Kandilli'nin anlık deprem listelerinde yayımlanmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Son dakika deprem haberleri, 13 Temmuz 2026 tarihinde de gündemin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'nin farklı noktalarında kaydedilen sismik hareketlilik sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son depremler listesine çevrildi. "Az önce deprem nerede oldu?", "İstanbul'da deprem mi oldu?" ve "Son depremin büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, resmi kurumların anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarını takip ediyor. İşte 13 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
EGE'DE DEPREM
AFAD verisi ile Ege Denizi, İstanköy Adası açıklarında saat 02.46'da 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
13 TEMMUZ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
13 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ