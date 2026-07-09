Türkiye'de yaşanan son dakika deprem gelişmeleri 9 Temmuz 2026 Perşembe günü de gündemin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, "Az önce deprem oldu mu?", "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" ve "AFAD son depremler listesi" sorgularına yöneliyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel veriler sayesinde son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat anlık olarak öğrenilebiliyor. İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait son depremler listesi ve dakika dakika güncel bilgiler...