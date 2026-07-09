Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Deprem mi oldu 9 Temmuz Perşembe? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem mi oldu 9 Temmuz Perşembe? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        9 Temmuz 2026 Perşembe günü meydana gelen son depremler, Türkiye'nin birçok ilinde yaşayan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Bugün nerede deprem oldu?", "Son deprem kaç büyüklüğünde?" ve "En son deprem nerede meydana geldi?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncellenen son depremler listesi; depremin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin en güncel bilgileri içeriyor. İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 08:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Türkiye'de yaşanan son dakika deprem gelişmeleri 9 Temmuz 2026 Perşembe günü de gündemin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, "Az önce deprem oldu mu?", "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" ve "AFAD son depremler listesi" sorgularına yöneliyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel veriler sayesinde son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat anlık olarak öğrenilebiliyor. İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait son depremler listesi ve dakika dakika güncel bilgiler...

        2

        9 TEMMUZ SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        3

        ADIYAMAN'DA DEPREM

        AFAD verisi ile Adıyaman Çelikhan'da saat 04.35'te 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        4

        9 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Savunma ihracatında hedefimiz ilk 10 içinde olmak

        NATO Zirvesi'nin açılışında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO'nun gözünün Türk Savunma Sanayiinde olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11'inci sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 ülke içinde olmayı bekliyoruz" değerle...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Mason Greenwood'da mutlu son!
        Mason Greenwood'da mutlu son!
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!