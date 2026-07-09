Deprem mi oldu 9 Temmuz Perşembe? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
9 Temmuz 2026 Perşembe günü meydana gelen son depremler, Türkiye'nin birçok ilinde yaşayan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Bugün nerede deprem oldu?", "Son deprem kaç büyüklüğünde?" ve "En son deprem nerede meydana geldi?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncellenen son depremler listesi; depremin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin en güncel bilgileri içeriyor. İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Türkiye'de yaşanan son dakika deprem gelişmeleri 9 Temmuz 2026 Perşembe günü de gündemin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, "Az önce deprem oldu mu?", "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" ve "AFAD son depremler listesi" sorgularına yöneliyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel veriler sayesinde son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat anlık olarak öğrenilebiliyor. İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait son depremler listesi ve dakika dakika güncel bilgiler...
9 TEMMUZ SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
ADIYAMAN'DA DEPREM
AFAD verisi ile Adıyaman Çelikhan'da saat 04.35'te 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.