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        Haberler Bilgi Yaşam DGS ek tercih ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

        DGS ek tercih ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından duyuruluyor. Ana yerleştirme sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar için tercih yapabilecek. 2026-DGS tercih işlemleri 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. Peki DGS ek tercih ne zaman? 2026 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 21:31 Güncelleme:
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        DGS ek tercih tarihleri merak ediliyor. 2025-DGS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler 2026 DGS ek tercih takviminde. Peki DGS ek tercih ne zaman, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

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        DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

        2026 DGS ek tercih tarihleri şu an için tarih bilgisi gelmedi. Geçen sene DGS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yılda ek tercihlerin Ekim ayında başlaması bekleniyor.

        DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

        DGS 2026 ek tercih işlemlerinin de AİS üzerinden elektronik ortamda alınması bekleniyor. Adayların tercih yapabilmesi için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yapması gerekecek. Bu bilgi ve işlem adımları, 2026-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandığında resmî olarak duyurulacak.

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        Adayların, sosyal medya paylaşımları veya geçmiş yıllara ait tarihler yerine ÖSYM’nin DGS duyurular sayfasını takip etmesi önem taşıyor. Tarih, kontenjan ve ücret bilgileri yalnızca ÖSYM’nin yeni duyurusuyla kesinlik kazanacak.

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        #dgs
        #DGS ek tercih
        #ÖSYM
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