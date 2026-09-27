DGS ek tercih ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2026 DGS ek tercih tarihleri şu an için tarih bilgisi gelmedi. Geçen sene DGS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yılda ek tercihlerin Ekim ayında başlaması bekleniyor.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

DGS 2026 ek tercih işlemlerinin de AİS üzerinden elektronik ortamda alınması bekleniyor. Adayların tercih yapabilmesi için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yapması gerekecek. Bu bilgi ve işlem adımları, 2026-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandığında resmî olarak duyurulacak.