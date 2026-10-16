DGS EK TERCİH ÖSYM EKRANI: 2026 DGS ek yerleştirme tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

İstanbul'u 84 yıl sonra vuran, metrekareye düşen 273 kilogramlık sağanak yağış mega kentte, can kayıpları ile ağır tahribata neden oldu. İstanbul'da 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i Kocaeli'nde olmak üzere 6 vatandaş da sel sularına kapıldı. MGM, bugün için de metrekareye 60 kg'lık sağanak uyarısınd... Daha Fazla Göster

İstanbul'u 84 yıl sonra vuran, metrekareye düşen 273 kilogramlık sağanak yağış mega kentte, can kayıpları ile ağır tahribata neden oldu. İstanbul'da 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i Kocaeli'nde olmak üzere 6 vatandaş da sel sularına kapıldı. MGM, bugün için de metrekareye 60 kg'lık sağanak uyarısında bulundu. İşte büyük afette yaşananlar... Daha Az Göster