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        Haberler Bilgi DGS EK TERCİH ÖSYM EKRANI: 2026 DGS ek yerleştirme tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        DGS EK TERCİH ÖSYM EKRANI: 2026 DGS ek yerleştirme tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        Ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların gündeminde 2026 DGS ek tercih işlemleri yer alıyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar, henüz bir programa yerleşemeyen adaylar için yeni bir fırsat sunuyor. ÖSYM tarafından ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri, başvuru koşulları ve üniversitelerin kontenjan bilgileri merak konusu oldu. Adaylar, tercihlerini hangi tarihe kadar yapabileceklerini ve işlemlerini nasıl tamamlayacaklarını araştırıyor. Peki, 2026 DGS ek tercih başvuruları nereden ve nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte DGS ek tercih ekranı, kontenjan bilgileri ve başvuru sürecine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        2026 DGS ek tercih sürecini bekleyen adaylar için yeni bir dönem başladı. Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından ilk yerleştirmelerde herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanları değerlendirerek üniversite eğitimlerine devam etme fırsatı yakalıyor. ÖSYM'nin ek yerleştirme takvimini ve kontenjan bilgilerini duyurmasıyla birlikte başvuru işlemleri de gündeme geldi. Tercihlerini tamamlamak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini, kontenjan listesini ve tercih ekranına nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, 2026 DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır, başvurular ne zaman sona erecek? İşte ÖSYM DGS ek yerleştirme ekranı ve sürece ilişkin merak edilenler...

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        DGS EK TERCİHLERİ BAŞLADI!

        ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2026-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla resmen başladı. Adaylar ek tercih başvurularını 22 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

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        DGS EK YERLEŞTİRME TERCİHİ NASIL YAPILIR?

        Adaylar, 2026-DGS ek yerleştirme tercih işlemlerini 22 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Ek yerleştirme için belirlenen 170 TL'lik tercih ücreti ise 23 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin ödeme sistemi üzerinden yatırılabilecek. Belirtilen süre içerisinde tercih ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

        ÖSYM 2026 DGS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        ÖSYM, 2026-DGS ek yerleştirme sürecine ilişkin tercih kılavuzunu ve üniversitelerdeki boş kontenjanların yer aldığı tabloları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.

        Adaylar, en fazla 30 tercih yapabilecek. Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin ayrıntılar ise ÖSYM'nin erişime açtığı ek yerleştirme kılavuzundan öğrenilebilecek.

        ÖSYM 2026 DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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