DOA TOPLU İADE ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ Mİ? DOA iadeleri ne kadar oldu? DOA bireysel iade ücreti ne kadar? Geri dönüşüm ücreti ne kadar?

DOA İADELERİNDE YENİ DÖNEM: YÜKSEK HACİMLİ İŞLEMLER İÇİN YENİ UYGULAMA

DOA makineleri üzerinden yürütülen mevcut iade sistemi ise aynı şekilde devam edecek. Vatandaşlar, günlük en fazla 200 adet ambalajı Depozito İade Makineleri aracılığıyla teslim ederek ambalaj başına 1 TL teşvik bedelinden yararlanmayı sürdürecek. En yakın Sayma ve Doğrulama Hattı hakkında güncel bilgilere ise DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden kolayca ulaşılabilecek. Artan iade yoğunluğuna çözüm sunmak ve yüksek miktarlı ambalaj iadelerini daha verimli şekilde yönetmek amacıyla uygulamaya alınan yeni sistem, depozito sürecinin daha hızlı ve etkin ilerlemesine katkı sağlayacak.