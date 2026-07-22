DOA TOPLU İADE ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ Mİ? DOA iadeleri ne kadar oldu? DOA bireysel iade ücreti ne kadar? Geri dönüşüm ücreti ne kadar?
DOA kapsamında uygulanan toplu ve bireysel iade ücretlerinde yapılan değişiklikler, iade işlemi gerçekleştirecek kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni dönemle birlikte DOA iadelerinde geçerli olacak ücret tarifeleri ve ödeme detayları merak konusu olurken, güncel uygulamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...
DOA kapsamında uygulanan toplu ve bireysel iade ücretlerinde yapılan değişiklikler, iade işlemi gerçekleştirecek kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni dönemle birlikte DOA iadelerinde geçerli olacak ücret tarifeleri ve ödeme detayları merak konusu olurken, güncel uygulamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...
DOA TOPLU İADE ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ Mİ, NE KADAR OLDU?
DOA logolu içecek ambalajlarını toplu şekilde iade etmek isteyen vatandaşlar, biriktirdikleri ambalajları Sayma ve Doğrulama Merkezleri aracılığıyla teslim edebilecek. Sayma ve Doğrulama Hatları üzerinden yapılacak bireysel toplu iade işlemlerinde, her bir DOA logolu ambalaj için ödenecek teşvik tutarı 0,50 TL olarak belirlendi.
DOA İADELERİNDE YENİ DÖNEM: YÜKSEK HACİMLİ İŞLEMLER İÇİN YENİ UYGULAMA
DOA makineleri üzerinden yürütülen mevcut iade sistemi ise aynı şekilde devam edecek. Vatandaşlar, günlük en fazla 200 adet ambalajı Depozito İade Makineleri aracılığıyla teslim ederek ambalaj başına 1 TL teşvik bedelinden yararlanmayı sürdürecek. En yakın Sayma ve Doğrulama Hattı hakkında güncel bilgilere ise DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden kolayca ulaşılabilecek. Artan iade yoğunluğuna çözüm sunmak ve yüksek miktarlı ambalaj iadelerini daha verimli şekilde yönetmek amacıyla uygulamaya alınan yeni sistem, depozito sürecinin daha hızlı ve etkin ilerlemesine katkı sağlayacak.