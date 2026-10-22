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        Haberler Bilgi Dünün reyting sonuçları açıklandı! 20 Ekim 2026 Salı reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı! 20 Ekim 2026 Salı reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 sıralaması için araştırılıyor. Sevdan Bir Ateş, Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye'nin reyting performansı merak edilirken gözler günün reyting birincisine çevrildi. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20 Ekim 2026 Salı reyting sonuçları sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 08:19 Güncelleme:
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        20 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Dün akşamın reyting sıralamasında hangi yapımın zirveye yerleştiği, hangi dizinin kaçıncı olduğu ve Total, AB ile ABC1 kategorilerinde ilk sıralarda hangi yapımların bulunduğu araştırılıyor. Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında günün birincisi, en çok izlenen dizi ve programlar ile ilk 10'a giren yapımlar, sonuçların açıklanmasının ardından belli oldu. İşte, Dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler…

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        20 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        20 Ekim Salı reyting sonuçları henüz açıklandı. Reyting listesi yayımlandığında salı akşamının en çok izlenen yapımı Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerine göre netleşti.

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        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 20 EKİM 2026

        Fenerbahçe-Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
        Tuzlu Kahve – STAR TV
        Anne Yarısı – NOW
        Esra Erol'da – ATV
        Haysiyet – KANAL D
        Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
        ATV Ana Haber – ATV
        Tuzlu Kahve (Özet) – STAR TV
        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

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        20 EKİM SALI AB REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI

        Fenerbahçe-Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
        Tuzlu Kahve – STAR TV
        Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
        Esra Erol'da – ATV
        Tuzlu Kahve (Özet) – STAR TV
        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
        Anne Yarısı – NOW
        Haysiyet – KANAL D
        MasterChef Türkiye – TV8

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        ABC1 REYTİNG SONUÇLARI VE İLK 10 LİSTESİ

        Fenerbahçe-Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
        Tuzlu Kahve – STAR TV
        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
        Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
        Anne Yarısı – NOW
        Esra Erol'da – ATV
        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
        Tuzlu Kahve (Özet) – STAR TV
        Haysiyet – KANAL D
        ATV Ana Haber – ATV

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        #reyting
        #Reyting sonuçları
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