Dünün reyting sonuçları açıklandı! 20 Ekim 2026 Salı reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 sıralaması için araştırılıyor. Sevdan Bir Ateş, Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye'nin reyting performansı merak edilirken gözler günün reyting birincisine çevrildi. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20 Ekim 2026 Salı reyting sonuçları sıralaması…
20 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Dün akşamın reyting sıralamasında hangi yapımın zirveye yerleştiği, hangi dizinin kaçıncı olduğu ve Total, AB ile ABC1 kategorilerinde ilk sıralarda hangi yapımların bulunduğu araştırılıyor. Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında günün birincisi, en çok izlenen dizi ve programlar ile ilk 10'a giren yapımlar, sonuçların açıklanmasının ardından belli oldu. İşte, Dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler…
20 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
20 Ekim Salı reyting sonuçları henüz açıklandı. Reyting listesi yayımlandığında salı akşamının en çok izlenen yapımı Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerine göre netleşti.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 20 EKİM 2026
Fenerbahçe-Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Tuzlu Kahve – STAR TV
Anne Yarısı – NOW
Esra Erol'da – ATV
Haysiyet – KANAL D
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
ATV Ana Haber – ATV
Tuzlu Kahve (Özet) – STAR TV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
20 EKİM SALI AB REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI
Fenerbahçe-Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
Tuzlu Kahve – STAR TV
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
Tuzlu Kahve (Özet) – STAR TV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
Anne Yarısı – NOW
Haysiyet – KANAL D
MasterChef Türkiye – TV8
ABC1 REYTİNG SONUÇLARI VE İLK 10 LİSTESİ
Fenerbahçe-Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
Tuzlu Kahve – STAR TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Anne Yarısı – NOW
Esra Erol'da – ATV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
Tuzlu Kahve (Özet) – STAR TV
Haysiyet – KANAL D
ATV Ana Haber – ATV