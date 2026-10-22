Dünün reyting sonuçları açıklandı! 20 Ekim 2026 Salı reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

20 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Dün akşamın reyting sıralamasında hangi yapımın zirveye yerleştiği, hangi dizinin kaçıncı olduğu ve Total, AB ile ABC1 kategorilerinde ilk sıralarda hangi yapımların bulunduğu araştırılıyor. Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında günün birincisi, en çok izlenen dizi ve programlar ile ilk 10'a giren yapımlar, sonuçların açıklanmasının ardından belli oldu. İşte, Dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler…